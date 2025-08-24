Москвич сделал предложение девушке, едва не зарезавшей его на дне рождения
Житель Москвы сделал предложение девушке, которая чуть не убила его на своём дне рождения. Мужчина решил связать свою жизнь с избранницей после больницы, куда попал с ножевым ранением в шею, пишет Telegram-канал Mash.
В июле прошлого года 33-летняя Ольга праздновала свой день рождения в компании 36-летнего возлюбленного Марата. Когда вечеринка подошла к концу, мужчина начал настаивать на продолжении тусовки уже в его квартире, но девушка всячески отказывалась, говоря, что очень устала и хочет спать. В итоге между ними вспыхнул конфликт. На эмоциях Марат отвесил Ольге подзатыльник, а та в ответ схватилась за нож.
Москвича экстренно госпитализировали, а девушку привлекли к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
Адвокат Саид Ярахмедов отметил, что виновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд дал ей всего два года условно.
Марат же считает себя виноватым в произошедшем, заявляя, что не рассчитал дистанцию при попытке помириться. К слову, после суда пара всё же нашла общий язык и смогла оставить все обиды в прошлом. Мужчина сделал девушке предложение, но она пока в раздумьях.
Читайте также: