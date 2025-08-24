Москвич сделал предложение девушке, едва не зарезавшей его на дне рождения

24 августа 2025, 17:55

Фото: iStock/artisteer

Житель Москвы сделал предложение девушке, которая чуть не убила его на своём дне рождения. Мужчина решил связать свою жизнь с избранницей после больницы, куда попал с ножевым ранением в шею, пишет Telegram-канал Mash.