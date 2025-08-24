Задержали четвертого участника конфликта с гибелью футболиста в Подмосковье
В Подмосковье задержан четвёртый участник конфликта в городском округе Щёлково, в результате которого погиб 20‑летний футболист, сообщили в прокуратуре региона.
Задержанному, 32‑летнему мужчине, в порядке ст. 91 УПК РФ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть). В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее Следственный комитет сообщил, что группа людей избила участника футбольного клуба — инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как толпа нападает на футболиста: после удара в челюсть Арсений Ерошевич упал, ударился головой и потерял сознание, однако нападавшие продолжили наносить удары, пока их не остановили прохожие.
Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами, в лечебном учреждении он скончался.
