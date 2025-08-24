Задержали четвертого участника конфликта с гибелью футболиста в Подмосковье

24 августа 2025, 16:05

Прокуратура: В Щелково взяли четвертого участника конфликта, где погиб футболист

В Подмосковье задержан четвёртый участник конфликта в городском округе Щёлково, в результате которого погиб 20‑летний футболист, сообщили в прокуратуре региона.