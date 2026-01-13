Глава Игарки подала в суд на жительницу за критику в чате
В Игарке разгорелся конфликт между главой города Ириной Евсеевой и депутатом Оксаной Лифановой. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Евсеева требует от Лифановой полмиллиона рублей за якобы порочащие её репутацию высказывания в городском чате.
По словам истца, депутат опубликовала 12 скриншотов переписки, где критиковала действия администрации. Глава города утверждает, что это негативно сказалось на её здоровье. Она также просит суд запретить Лифановой продолжать высказываться о работе местной власти и опровергнуть свои слова.
Ответчик не согласна с обвинениями. Депутат заявляет, что просто делилась мнением горожан о проблемах города и не переходила на личности. Конфликт между ними привлек внимание местных жителей, которые активно обсуждают ситуацию в соцсетях.
Читайте также: