В Башкирии завели дело после нападения рыси на девочку в детском лагере
В Башкирии следственные органы возбудили уголовное дело после нападения рыси на 13-летнюю девочку в детском лагере. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на территории спортивного центра «Уфимский сокол» в Благовещенском районе. На прошлой неделе дикая рысь атаковала малышку, оставив ей укушенную рану на лице. Пострадавшую немедленно доставили в Благовещенскую центральную районную больницу. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что врачам удалось оказать необходимую помощь.
Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают возможные причины, приведшие к нападению. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, связанной с обеспечением безопасности в лагере.
