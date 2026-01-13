В Новокузнецке закрыли роддом, где в новогодние каникулы погибли шесть детей
Минимум шесть младенцев умерли за новогодние праздники в одном из роддомов в городе Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС источник.
В акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова была временно прекращена госпитализация из-за превышения эпидемиологического порога по респираторным инфекциям. Название инфекции пока не разглашается.
Причина гибели новорождённых в настоящее время устанавливается. На сегодняшний день медицинское учреждение закрыто на карантин.
