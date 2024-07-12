Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet

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Александр Гречищев отправился на место крушения самолёта SSJ. Об этом сообщил сам глава Коломенского городского округа.
«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительным данным, на борту находились два пилота и штурман. Место оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.Он попросил жителей сохранять спокойствие.
Как информировали в Росавиации, упавший в Подмосковье самолёт выполнял рейс без пассажиров.
«Сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации», – сказали в ведомстве.По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер находился в эксплуатации у «Газпромавиа» с марта 2015 года.
Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России. Там отметили, что борт упал в лесном массиве. В самолёте находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.
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