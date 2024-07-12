Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье

Фото: IStock/Zeferli
Лайнер «Сухой Суперджет-100» рухнул в районе Коломны. Кадры падения самолета опубликовал Телеграм-канал МК: срочные новости.
«Предварительно речь идет о пассажирском лайнере», — пишут в источнике.
В настоящее время подробности неизвестны. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Были ли на борту самолета пассажиры не уточняется.
Ранее пассажиры российской авиакомпании Utair провели два часа в душном салоне самолета из-за неисправности, которую выявили прямо перед взлетом.
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Олег Дикий