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Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье

МК: лайнера «Сухой Суперджет-100» рухнул в районе Коломны - видео
12 июля 2024, 15:57
Фото: IStock/Zeferli

Фото: IStock/Zeferli

Лайнер «Сухой Суперджет-100» рухнул в районе Коломны. Кадры падения самолета опубликовал Телеграм-канал МК: срочные новости.

«Предварительно речь идет о пассажирском лайнере», — пишут в источнике.

В настоящее время подробности неизвестны. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Были ли на борту самолета пассажиры не уточняется.



Ранее пассажиры российской авиакомпании Utair провели два часа в душном салоне самолета из-за неисправности, которую выявили прямо перед взлетом.

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#подмосковье
#пассажиры
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#рф
#самолет
#крушение
Мигранта, защищавшего бесчинство своих детей, выдворяют из страны
Infopro54: отца-мигранта терроризировавших детскую площадку детей депортируют
12 июля 2024, 16:52

Фото: IStock/vichinterlang

В Новосибирске начался суд над иностранцем, чьи дети устроили настоящий террор во дворе многоэтажки в Ленинском районе. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания дети мигранта превратили площадку возле дома в настоящую помойку. Глава семейства никак не реагировал на это, а в ответ на замечания соседей угрожал им расправой. Жильцы дома не стали ​терпеть подобное поведение и обратились в правоохранительные органы.

Полиция ворвалась в квартиру приезжего и доставила в отдел. Оказалось, что он уже более года проживает в стране незаконно, имеет доход и не платит налоги. Кроме того, в 2015 году он был осужден за незаконное пересечение границы РФ.

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#налоги
#рф
#мигрант
#депортация
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Глава Коломны Гречищев заявил об отсутствии угрозы для жителей после падения SSJ
12 июля 2024, 16:50

Фото: iStock / Vadim Serebrenikov

Угрозы для жителей населённых пунктов, расположенных вблизи места падения самолёта SSJ, нет.
Об этом сообщил глава Коломенского городского округа Александр Гречищев. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
«Определили точное место падения самолёта. Это лесной массив около деревни Большое Карасёво. Угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.
По данным Росавиации, сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека.

По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Лайнер с марта 2015 года эксплуатировала компания «Газпромавиа»

В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились два пилота и штурман. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются

Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье

В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет
#самолет
#катастрофа
#коломна
#александр гречищев
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Стала известна причина крушения самолета в Подмосковье
Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье
12 июля 2024, 16:45

Фото: IStock/Sergey Tinyakov

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня в 15 часов в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.

Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#самолет
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#радио
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Суд отправил под арест задержанных ФСБ чиновников из Иваново Эрмиш и Зобнина
12 июля 2024, 16:29

Фото: istockphoto/Rawf8

Октябрьский районный суд Иванова заключил под стражу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина на два месяца. Ранее они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.
Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Таким образом, суд поддержал ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как считают следователи, Эрмиш и Зобнин на протяжении длительного времени, используя своё служебное положение, оказывали покровительство одной из коммерческих организаций и способствовали заключению этой фирмой выгодных государственных и муниципальных контрактов. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Ивановской области.

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#суд
#следователи
#меры
#чиновники
#ивановская область
#прокуратура
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Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet
12 июля 2024, 16:28

Фото: iStock / Fotokot197

Александр Гречищев отправился на место крушения самолёта SSJ. Об этом сообщил сам глава Коломенского городского округа.
«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительным данным, на борту находились два пилота и штурман. Место оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.
Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Как информировали в Росавиации, упавший в Подмосковье самолёт выполнял рейс без пассажиров.
«Сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации», – сказали в ведомстве.
По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер находился в эксплуатации у «Газпромавиа» с марта 2015 года.

Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России. Там отметили, что борт упал в лесном массиве. В самолёте находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.

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Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне
#коломна
#самолет
#авиация
#катастрофа
#подмосковье
#московская область
#александр гречищев
#глава
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Правительственный AURUS сбил человека на Новом Арбате
Mash: правительственный Aurus сбил человека на Новом Арбате в Москве
12 июля 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Motortion

Правительственный AURUS Senat сбил человека на Новом Арбате в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Сообщается, что автомобиль ехал с мигалкой. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали. Иная информация о его состоянии отсутствует.

Ранее сообщалось, что заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Скончался на месте.

Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#автомобиль
#мужчина
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В Одесской области военком атаковал женщину и инвалида-колясочника
12 июля 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Одесской области Украины военком набросился на женщину и инвалида-колясочника. В результате маломобильный мужчина опрокинулся вместе со своим средством передвижения.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Белгород-Днестровский. Женщина пыталась пройти во двор местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). К ней вышел дюжий военком и оттолкнул её от ворот. Женщина отлетела назад и упала на инвалида-колясочника, повалив того на землю.

На шум выбежали другие сотрудники ТЦК, которым пришлось буквально оттаскивать разъярённого сослуживца, явно намеренного продолжать расправу. На кадрах видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, слышно, как один из военкомов объясняет пострадавшим, что их товарищ раньше был контужен, так что ещё легко отделались. О причинах конфликта не сообщается.

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Появилась информация о погибших, находящихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета
Shot: три человека погибли при крушении Sukhoi Superjet 100NEW-95 в Подмосковье
12 июля 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

По информации портала Shot, на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, находились три члена экипажа.
По предварительным данным, выжить никому не удалось.

Судно совершало тестовый полет после планового ремонта. Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Он пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Экипаж увел самолет в лес, где он рухнул и взорвался.

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#судно
#пассажиры
#подмосковье
#самолет
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112: В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет
12 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/Diy1

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в оперативные службы поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера «Сухой Суперджет-100». Это произошло в районе Коломны у села Пирочи в Подмосковье. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Официально данную информацию не подтверждали.

Выясняются все подробности.

Ранее сообщалось, что пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.

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#подмосковье
#пассажиры
#авиакомпании
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