Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева
Глава Коломенского городского округа Александр Гречищев опубликовал кадры с места крушения самолёта Sukhoi Superjet. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
«Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю: угрозы населённым пунктам нет», – написал он в своём телеграм-канале.По данным Росавиации, в пятницу около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились три человека.
Фото: телеграм-канал Александра Гречищева
По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково.
В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились три члена экипажа, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются.
Фото: телеграм-канал Александра Гречищева
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полётах. Расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
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Лора Луганская