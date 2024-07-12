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Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ

12 июля 2024, 18:23
Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

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Глава Коломенского городского округа Александр Гречищев опубликовал кадры с места крушения самолёта Sukhoi Superjet. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
«Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю: угрозы населённым пунктам нет», – написал он в своём телеграм-канале.
По данным Росавиации, в пятницу около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились три человека.



Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково.

В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились три члена экипажа, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются.

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полётах. Расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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#самолет
#катастрофа
#коломна
#александр гречищев
#подмосковье
#московская область
В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз
12 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Diy13

В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая», — отметил собеседник агентства.

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились 3 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Однако рухнул в районе деревни Апраксино.

Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#самолет
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#уголовное аэропорт внуково
#крушение
#рф
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Полицейский УАЗ загорелся на стоянке возле отдела в Подмосковье
12 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/TRAVELARIUM

В городе Коломна Московской области на стоянке около Колычевского отдела полиции произошёл пожар. Загорелся полицейский автомобиль УАЗ.
На снимках, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно полыхающую машину и густой столб чёрного дыма. Огонь вполне мог перекинуться на другие автомобили, стоящие рядом. Пока неизвестно, был ли это поджог или машина загорелась произвольно. Понятно, что восстановлению УАЗ уже не подлежит.

Часто причиной подобных возгораний становится неисправность электрической проводки. Причину, по которой загорелся служебный автомобиль, ещё предстоит выяснить. Другие обстоятельства происшествия также уточняются. Возможно, поможет изучение записей камер видеонаблюдения, которыми оборудована стоянка.

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#автомобиль
#поджог
#происшествия
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#подмосковье
#полиция
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Стало известно о состоянии освобожденных из заточения в Уфе детей
Врачи осмотрели 4 из 16 спасенных в Уфе детей, они в госпитализации не нуждаются
12 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врачи осмотрели 4 из 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, они в госпитализации не нуждаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии.
«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», — рассказали журналистам.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. Сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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Вернувшийся с СВО житель Красноярского края до смерти забил бывшую жену
12 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Житель Красноярского края, участвовавший в специальной военной операции, до смерти избил свою бывшую жену. За это преступление Кежемский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Вернувшийся с СВО Александр Бородин пригласил свою бывшую супругу вместе встретить новый 2024 год, указано в материалах суда. Утром 1 января он напал на женщину и жестоко избил её. Всего преступник нанёс бывшей жене более 250 ударов руками и ногами. После истязаний мужчина оставил пострадавшую лежать на полу, а сам заснул. Проснувшись, он пощупал ей1 пульс и понял, что женщина умерла.

По словам Бородина, такая злоба была вызвана тем, что бывшая жена грубо с ним разговаривала. Представители прокуратуры Красноярского края сочли приговор слишком суровым, указав на то, что подсудимый участвовал в СВО, а также сознался в преступлении и сам вызвал полицию и бригаду медиков. Однако суд оставил своё решение без изменений.

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#красноярский край
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Мигранта, защищавшего бесчинство своих детей, выдворяют из страны
Infopro54: отца-мигранта терроризировавших детскую площадку детей депортируют
12 июля 2024, 16:52

Фото: IStock/vichinterlang

В Новосибирске начался суд над иностранцем, чьи дети устроили настоящий террор во дворе многоэтажки в Ленинском районе. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания дети мигранта превратили площадку возле дома в настоящую помойку. Глава семейства никак не реагировал на это, а в ответ на замечания соседей угрожал им расправой. Жильцы дома не стали ​терпеть подобное поведение и обратились в правоохранительные органы.

Полиция ворвалась в квартиру приезжего и доставила в отдел. Оказалось, что он уже более года проживает в стране незаконно, имеет доход и не платит налоги. Кроме того, в 2015 году он был осужден за незаконное пересечение границы РФ.

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#дети
#налоги
#рф
#мигрант
#депортация
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Глава Коломны Гречищев заявил об отсутствии угрозы для жителей после падения SSJ
12 июля 2024, 16:50

Фото: iStock / Vadim Serebrenikov

Угрозы для жителей населённых пунктов, расположенных вблизи места падения самолёта SSJ, нет.
Об этом сообщил глава Коломенского городского округа Александр Гречищев. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
«Определили точное место падения самолёта. Это лесной массив около деревни Большое Карасёво. Угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.
По данным Росавиации, сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека.

По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Лайнер с марта 2015 года эксплуатировала компания «Газпромавиа»

В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились два пилота и штурман. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются

Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет
#самолет
#катастрофа
#коломна
#александр гречищев
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Стала известна причина крушения самолета в Подмосковье
Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье
12 июля 2024, 16:45

Фото: IStock/Sergey Tinyakov

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня в 15 часов в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.

Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#самолет
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#радио
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Суд отправил под арест задержанных ФСБ чиновников из Иваново Эрмиш и Зобнина
12 июля 2024, 16:29

Фото: istockphoto/Rawf8

Октябрьский районный суд Иванова заключил под стражу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина на два месяца. Ранее они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.
Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Таким образом, суд поддержал ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как считают следователи, Эрмиш и Зобнин на протяжении длительного времени, используя своё служебное положение, оказывали покровительство одной из коммерческих организаций и способствовали заключению этой фирмой выгодных государственных и муниципальных контрактов. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Ивановской области.

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#чиновники
#ивановская область
#прокуратура
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Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet
12 июля 2024, 16:28

Фото: iStock / Fotokot197

Александр Гречищев отправился на место крушения самолёта SSJ. Об этом сообщил сам глава Коломенского городского округа.
«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительным данным, на борту находились два пилота и штурман. Место оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.
Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Как информировали в Росавиации, упавший в Подмосковье самолёт выполнял рейс без пассажиров.
«Сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации», – сказали в ведомстве.
По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер находился в эксплуатации у «Газпромавиа» с марта 2015 года.

Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России. Там отметили, что борт упал в лесном массиве. В самолёте находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.

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В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет

Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне
#коломна
#самолет
#авиация
#катастрофа
#подмосковье
#московская область
#александр гречищев
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