Глава Коломны Гречищев заявил об отсутствии угрозы для жителей после падения SSJ

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Угрозы для жителей населённых пунктов, расположенных вблизи места падения самолёта SSJ, нет.
Об этом сообщил глава Коломенского городского округа Александр Гречищев. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
По данным Росавиации, сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека.
По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Лайнер с марта 2015 года эксплуатировала компания «Газпромавиа»
В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились два пилота и штурман. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются
Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
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«Определили точное место падения самолёта. Это лесной массив около деревни Большое Карасёво. Угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет», – написал Гречищев в своём телеграм-канале.
По данным Росавиации, сегодня около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека.
По данным СКР, упавший самолёт летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Лайнер с марта 2015 года эксплуатировала компания «Газпромавиа»
В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились два пилота и штурман. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются
Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
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Лора Луганская