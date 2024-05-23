Глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что за минувший год были предотвращены четыре попытки покушения на него. Об этом он сообщил в ходе интервью местному телеканалу «Крым 24».
Он подчеркнул, что все участники планировавшихся покушений были задержаны.
В мае прошлого года сообщалось о подготовке серии резонансных терактов в Крыму. Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить готовящиеся агентами военной разведки Украины атаки. В их числе было и покушение на главу республики Сергея Аксёнова.
Также в начале февраля этого года ФСБ сообщила, что террористы хотели взорвать кортеж Аксёнова. Они действовали по заданию Украины. Теракт удалось предотвратить, а готовившие его граждане задержаны.
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В мае прошлого года сообщалось о подготовке серии резонансных терактов в Крыму. Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить готовящиеся агентами военной разведки Украины атаки. В их числе было и покушение на главу республики Сергея Аксёнова.
Также в начале февраля этого года ФСБ сообщила, что террористы хотели взорвать кортеж Аксёнова. Они действовали по заданию Украины. Теракт удалось предотвратить, а готовившие его граждане задержаны.
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Анастасия Чинкова