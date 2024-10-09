Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии

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Число эвакуированных из-за возгорания на нефтебазе в Феодосии выросло. Об этом глава администрации города Игорь Ткаченко написал в своём Telegram-канале.
В общей сложности из зоны чрезвычайной ситуации были эвакуированы 1129 человек. Из них 129 человек находятся в трёх пунктах временного размещения.
В настоящее время мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Также продолжает свою работу комиссия по оценке нанесённого ущерба. Специалисты подведут итоги после завершения всех работ.
Ранее местная прокуратура сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей после произошедшего. Работники городской прокуратуры выехали на пункты временного размещения граждан для контроля за соблюдением прав эвакуируемых.
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В настоящее время мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Также продолжает свою работу комиссия по оценке нанесённого ущерба. Специалисты подведут итоги после завершения всех работ.
Ранее местная прокуратура сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей после произошедшего. Работники городской прокуратуры выехали на пункты временного размещения граждан для контроля за соблюдением прав эвакуируемых.
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Анастасия Чинкова