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Глава Ленинского округа Спасский задержан в Подмосковье

24 ноября 2023, 12:28
Фото: Telegram-канал А. Спасского

Фото: Telegram-канал А. Спасского

Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в настоящее время в администрации округа проводятся обыски.

Спасский стал главой Ленинского округа в 2021 году.


Накануне также стало известно, что полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домов. По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

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#сми
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В Невадском университете Лас-Вегаса произошла стрельба, есть погибшие
07 декабря 2023, 00:06

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

В Невадском университете американского города Лас-Вегаса произошел инцидент со стрельбой, имеются погибшие. По данным местных СМИ и журналистов, есть как минимум один погибший, несколько человек ранены, сообщает ТАСС 7 декабря.
Сообщается, что стрелок уже ликвидирован силами полиции Лас-Вегаса. Несмотря на это, в университете рассказала, что стражи порядка попросили всех студентов эвакуироваться, а если это окажется невозможным, то оставаться в укрытиях.



Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#университет
#стрельба
#погибшие
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СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы
06 декабря 2023, 23:42

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет по Московской области опубликовал видео с места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На месте преступления работают следователи и криминалисты, сообщает РИА Новости.




Сейчас осматривается место происшествия, проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Cогласно одной из них, нападавший на экс-депутата х аэропортов. Особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково — именно они ближе всего находятся к загородному отелю, где было обнаружено тело Кивы.

По информации Telegram-канала BAZA, cожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности. Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится. По одной из версий, в этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего Telegram-канала.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.

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#следственный комитет
#украина
#следователи
#видео
#убийство
#московская область
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Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы
На месте убийства экс-депутата Рады Кивы работают самые опытные следователи
06 декабря 2023, 22:34

Фото: iStock/gorodenkoff

На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного управления СК России Ольгу Врадий.
Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.


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#маршрут
#труп
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#происшествия
#депутат
#сбу
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Убийца Кивы следил за ним не менее трех последних недель
06 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, за это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, он знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.

Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники следственного комитета. В отель никого не пускают.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.

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#подмосковье
#маршрут
#труп
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#мужчина
#сотрудники
#депутат
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Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
06 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Уголовное дело о подготовке неонацистской организацией покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва передано в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что в деле фигурируют семь лиц, пытавшихся убить Соловьёва. 

Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков. 

Уголовное дело было направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. 

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#суд
#уголовное террористы
#журналист
#убийство
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Командира СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
Начштаба СОБР «Рысь» Алдатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
06 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Об этом сообщает РБК.
В апреле 2023 года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД, который подозревался в совершении двойного убийства. Согласно его показаниям, имелись два подельника: Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергея Волоснтных. Они оба были задержаны в среду, 6 ноября, о чём сообщил депутат Госдумы, бывший представитель Росгвардии Александр Хинштейн. 

Уголовное дело по факту похищения двух человек было возбуждено в 2003 году. Преступники требовали выкуп в полмиллиона долларов. В октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК, где расследование продолжилось. Оно привело к новым сведениям. Выяснилось, что похищенных убили и с привязанными к ногам гирями сбросили в подмосковный водоём, на дне которого они и были обнаружены. 

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#убийство
#мвд
#уголовное фсб
#расследование
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Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке
Два сотрудника МЧС погибли, 10 пострадали при тушении пожара в Донецке
06 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению. 

Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести. 

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства. 

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#мчс
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#погибшие
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#днр
#всу
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Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

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#полиция
#избиение
#школьники
#больница
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На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
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