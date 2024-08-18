Эксперт Марцинкевич рассказал об усилении физической защиты Курской АЭС

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Физическая защита Курской атомной электростанции усилена. В целях обеспечения безопасности работы АЭС и строящихся энергоблоков предприняты меры по борьбе с возможным нападением с воздуха.
Об этом в эфире радиостанции «"Спутник" в Крыму» заявил главный редактор аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Он выразил надежду, что обеспеченные меры позволят надёжно защитить станцию от возможных атак с воздуха. Что касается украинских солдат, вторгшихся на территорию Курской области, то эксперт выразил сомнение в их возможности физически дойти до АЭС.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской атомных станций. Лихачёв предложил руководителю агентства посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию на месте.
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Александр Бойцов