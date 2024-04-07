Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области

Фото: МЧС России
На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава МЧС России Александр Куренков высказал предложение временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и предотвратить рост цен на продукты.
«Важно принять меры, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», — цитирует министра РИА Новости.Куренков также подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.
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