В затопленном Орске произошла вспышка острой кишечной инфекции

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В период с 4 по 5 апреля в Орске, затопленном после прорыва дамбы, зафиксировано увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди местных жителей. В медицинские учреждения с характерными жалобами обратились 18 человек.
Об этом сообщили а пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области. Восемь человек из тех, кто пришёл за помощью к медикам, были госпитализированы. Все пациенты жаловались на тошноту, рвоту и жидкий стул, указано в сообщении ведомства. При этом у всех горожан в анамнезе отмечено употребление для питья и приготовления пищи воды из-под крана.
В настоящее время состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторного исследования воды и биоматериала эксперты выявили наличие норовируса второго типа.
Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов предупреждал, что из-за разрушения дамбы жителям Орска могут грозить вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллёза. Также, по его словам, определённую опасность может представлять плесень, которая неизбежно появится в подтопленных домах.
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В настоящее время состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторного исследования воды и биоматериала эксперты выявили наличие норовируса второго типа.
Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов предупреждал, что из-за разрушения дамбы жителям Орска могут грозить вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллёза. Также, по его словам, определённую опасность может представлять плесень, которая неизбежно появится в подтопленных домах.
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Александр Бойцов