Глава МИД Эстонии Цахкна: В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине

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В Киеве беспилотник попал в дом, где живёт эстонский посол на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна.
Во время атаки БПЛА утром 7 ноября удар пришёлся в верхний этаж здания, уточнил глава эстонского внешнеполитического ведомства в своей социальной сети Х. Он также добавил, что госпожа посол не пострадала. Сама Аннели Кольк добавила, что для её жилища атака беспилотника также обошлась без последствий. Ущерб был нанесён верхнему этажу дома, когда там не было людей.
После рассказа о происшествии с домом посла глава МИД Эстонии поспешил ещё раз подчеркнуть, что западным партнёрам необходимо предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Этот призыв также поддержал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
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Александр Бойцов