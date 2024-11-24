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Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ

Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ
Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Посол Ирана в Москве Казем Джалали написал в социальной сети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета были задержаны после конфликта в университетском визовом центре.
Дипломат подтвердил, что на данный момент молодые люди находятся на свободе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Посол назвал произошедший инцидент неприемлемым. Ранее Джалали призвал наказать правоохранителей за задержание иранских студентов в Казани.



Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Казани произошел конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, который перерос в драку. Участников драки задержали, однако один из них успел напасть на полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

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#казахстан
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Reuters: полиция после выстрелов оцепила район посольства Израиля в Аммане
24 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В посольстве Израиля в столице Иордании Аммане прозвучали выстрелы. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, на место происшествия выехали медицинские бригады, а полиция оцепила место.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», – говорится в публикации.

Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.

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#израиль
#стрельба
#полиция
#медики
#акции
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Больше не вышли на подиум: чудовищные трагедии королев красоты 90-х, связавшихся с бандитами
24 ноября 2024, 03:13

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

В девяностые годы попасть в модельный бизнес означало почти неизбежно завести знакомство с каким-нибудь «новым русским». Те, кто стремился избежать опасных романов, часто сталкивались с суровыми последствиями: какому бандиту понравится, когда ему отказывают? Однако у девушек, которые пошли на риск в поисках лучшей жизни, судьба сложилась не менее трагически. Истории моделей 90-х жизнь и карьеру которых погубили бандиты в материале «Радио 1».

«Мисс Россия — 1996» Александра Петрова


Александра Петрова появилась на свет в Чебоксарах в 1980 году. С раннего возраста она мечтала стать королевой красоты, и в 1996 году решила поехать в Великий Новгород, где проходил всероссийский конкурс. В финале за звание «Мисс Россия — 1996» боролись 40 девушек, но стала победительницей 16-летняя Александра.

Журнал The Voice пишет, что мечта юной красавицы была исполнена, но Петрова не остановились на достигнутом. В 1997 году она подтвердила статус главной красавицы, завоевав титул Miss International и обойдя представительниц из 50 стран. А через два года Петрова представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

В какой-то момент в жизни Александры появился криминальный авторитет Константин Чувилин. Он с трепетом и любовью относился к девушке и заботился о всей её семье. Петрова не задумывалась о том, откуда у мужчины столько денег, хотя в городе все знали, что Чувилин «крышует» множество предприятий в Чебоксарах. Родители девушки поощряли общение Александры и Константина, пара готовилась к свадьбе. Но стать супругами они так и не успели.
Фото: iStock/Dusan Ladjevic

16 сентября 2000 года Александра, Константин и его друг Радик Ахметов были убиты конкурентами. «Мисс Россия — 1996» стала случайной жертвой криминальных разборок по разделу сфер влияния в городе. Александра Петрова не дожила до своего 20-тилетия всего 2 дня, ее хоронили в день рождения.
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Финалистка конкурса «Мисс Россия — 1996» Светлана Котова


Светлана Котова родилась в 1974 году, окончила школу и начала работать в одном из модельных агенств Москвы. В 1996 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия», но несмотря на то, что заветный титул она не получила, без внимания Котова не осталась. Как сообщает издание АиФ, в одном из ночных клубов столицы Светлана познакомилась с Александром Солоником. Избранник модели был профессиональным киллером и занимался ликвидацией криминальных авторитетов. Считается, что его руками было убито более 30 человек.

Известность Солоник получил не только заказными убийствами, но и тем, что умудрился сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». После побега Александр часто ездил в Грецию. Спустя два года он окончательно обосновался там под чужим именем. С момента их знакомства Котова часто навещала Солоника в чужой стране. Однако, после одной из поездок в Афины Светлана не вернулась.

Фото: iStock/StefanSTUDIO

В начале февраля 1997 года неподалеку от Афин было найдено тело Александра Солоника, лежащее на мусорной свалке. Он был задушен членами Ореховской преступной группировки. О местонахождении Котовой ничего не было известно. Тело 22-летней Светланы обнаружили спустя более трех месяцев. Части ее тела были спрятаны в чемодане и зарыты под деревом в окрестностях Афин. Преступники ликвидировали Котову потому, что она стала свидетелем убийства своего возлюбленного.

Финалистка конкурса «Мисс Сочи—1998» Элеонора Кондратюк


Элеонора Кондратюк родилась в 1980 года в Дагомысе (Сочи, Краснодарский край). В старших классах девушка начала посещать модельные курсы, работала в модельном агентстве. В 1998 году начинающая звезда модельного мира привлекла внимание публики своей яркой внешностью и грациозной походкой на конкурсе красоты «Мисс Сочи», где заняла третье место. Кроме того, она была удостоена приза зрительских симпатий и титула «Мисс очарование».

По информации KP.RU, спустя полгода после конкурса к Элеоноре проявил интерес известный криминальный авторитет Рубен Григорян. Всё начиналось безобидно: мужчина уговаривал модель начать с ним отношения, но она оставалась неприступной. После очередного отказа Рубен решил изменить тактику и начал играть на чувствах Элеоноры. Утверждал, что если она откажет ему, он покончит с собой. Когда и этот прием не сработал, криминальный авторитет перешел к угрозам, заявляя, что вскоре девушка будет плакать кровавыми слезами и сама приползёт к нему на коленях.
Элеонора Кондратюк (Фото: соцсети)

2 сентября 1999 года во время вечерней прогулки Элеонору Кондратюк облили серной кислотой. Преступник подошел к ней сзади, схватил за волосы и плеснул ей в лицо серную кислоту. Кислоту преступник принес в банке из-под кофе, предварительно смешав ее с маслом, что сделало невозможным ее смывание с кожи жертвы.

Элеоноре Кондратюк повезло, она осталась жива. Но ее жизнь с того момента никогда не станет прежней.

«Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка», — описывает произошедшее Кондратюк в своей книге «Я выбрала жизнь».
Для того чтобы выжить, Элеоноре Кондратюк понадобилось 19 лет реабилитации и более 200 хирургических операций. В то же время организатор преступления Рубен Григорян был приговорён к 11 годам лишения свободы, а двое его сообщников получили ещё меньшие сроки: 6 и 7 лет.

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В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны
Сенат США: китайские хакеры получили доступ к перепискам 150 политиков
24 ноября 2024, 00:48

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон обвинил «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, передает CNN.
Он назвал инцидент «худшим взломом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проинформировало около 150 человек, в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли быть прослушаны в течение некоторого времени.

По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать представители высокопоставленных чиновников-демократов и республиканцев, в том числе победивший на президентских выборах Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.

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#хакер
#китай
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Во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
«Страна.ua»: во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном экране
23 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/aapsky

Во Львове мужчина открыл огонь из пистолета на железнодорожном ​вокзале, информирует издание «Страна.ua».
Вооруженный мужчина в гражданской одежде вышел на платформу с пистолетом и успел выстрелить, но был немедленно задержан. Мотивы его действий не установлены, также неизвестно, были ли жертвы во время инцидента.

Ранее, в ночь на 23 ноября, после драки в одной из гостиниц Киева произошла стрельба, жертвами которой стали мужчины. Двое из них получили ранения и были госпитализированы. В данный момент разыскивается стрелок, один из участников конфликта задержан.

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#киев
#стрельба
#украина
#вокзал
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Полицейского арестовали после ДТП со смертельным исходом в Стрельне
23 ноября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/blinow61

Водителя, врезавшегося на каршеринге в фуру в Стрельне, взяли под стражу, пишет «Фонтанка». Следователи считают, что за рулем был полицейский. Известно, что друг арестованного не выжил. Трагедия произошла в ночь на четверг, 21 ноября.
По версии следствия, фигурант был пьян, из-за чего не справился с управлением, врезавшись в грузовик с полуприцепом, а также не выдержав скорость и дистанцию. По материалам дела, каршеринговый Chery двигался со скоростью почти 140 километров в час.

Погибший друг фигуранта был командиром взвода Суворовского училища МВД. Если сотрудника полиции признают виновным, его уволят и привлекут к ответственности по закону.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали семиклассника, подозреваемого в хулиганстве.

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#санкт-петербург
#дтп
#смерть
#полиция
#криминал
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Ссора двух компаний в отеле Киева привела к драке со стрельбой, есть погибшие
Страна: в результате стрельбы в отеле Киева погиб человек
23 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/Helios8

Ссора, переросшая в стрельбу в одном из отелей Киева, унесла жизнь человека, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на правоохранителей. Трагедия произошла сегодня ночью.
«Событие произошло сегодня около 01:00 (02:00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем — потасовка. «От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — проинформировали полицейские.
Отмечено, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного человека задержали, сейчас ищут стрелявшего.

Перед этим сообщалось, что курьер в Подмосковье помешал аферистам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей.

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#мир
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#криминал
#стрельба
#гостиницы
#новости
#смерть
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УАЗ сбил двух человек на юге Москвы — прокуратура
23 ноября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Двух человек, включая восьмилетнего ребенка, сбил водитель автомобиля УАЗ на пешеходном переходе в южной части столицы, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«На Медынской улице водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы 2001 и 2016 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим сообщалось, что в Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая. Мужчина заступился за кондуктора, с которым у школьников случился конфликт.

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#россия
#москва
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#прокуратура
#новости
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Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге
23 ноября 2024, 20:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая, проинформировали в региональном главке МВД России. Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — сказано в сообщении.
Как рассказали полицейские, один из пассажиров ехал с женой и заступился за кондуктора, с которым у подростков произошел конфликт, в ответ он получил газом из баллончика.

Известно, что подозреваемого семиклассника уже привлекали за разбой.

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#новости
#трамвай
#полиция
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Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани
23 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Dzurag

Задержание иранских студентов в Казани неприемлемо, ответственные за это должностные лица должны понести наказание. С таким заявлением выступил посол Ирана в Москве Казем Джалали на своей странице в соцсети Х.
Накануне у департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ) произошла массовая драка с участием иранских студентов. После инцидента региональная полиция отчиталась о задержании иностранцев. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.

В этот день управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насильственных действий в отношении представителя власти. Один из иностранных участников потасовки схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя. При этом не уточнялось, какой национальности были задержанные.

Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.

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#студенты
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