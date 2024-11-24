Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали написал в социальной сети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета были задержаны после конфликта в университетском визовом центре.
Дипломат подтвердил, что на данный момент молодые люди находятся на свободе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Посол назвал произошедший инцидент неприемлемым. Ранее Джалали призвал наказать правоохранителей за задержание иранских студентов в Казани.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Казани произошел конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, который перерос в драку. Участников драки задержали, однако один из них успел напасть на полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Посол назвал произошедший инцидент неприемлемым. Ранее Джалали призвал наказать правоохранителей за задержание иранских студентов в Казани.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Казани произошел конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, который перерос в драку. Участников драки задержали, однако один из них успел напасть на полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова