Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани

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Задержание иранских студентов в Казани неприемлемо, ответственные за это должностные лица должны понести наказание. С таким заявлением выступил посол Ирана в Москве Казем Джалали на своей странице в соцсети Х.
Накануне у департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ) произошла массовая драка с участием иранских студентов. После инцидента региональная полиция отчиталась о задержании иностранцев. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.
В этот день управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насильственных действий в отношении представителя власти. Один из иностранных участников потасовки схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя. При этом не уточнялось, какой национальности были задержанные.
Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.
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Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.
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Анастасия Чинкова