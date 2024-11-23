Во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале

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Во Львове мужчина открыл огонь из пистолета на железнодорожном вокзале, информирует издание «Страна.ua».
Вооруженный мужчина в гражданской одежде вышел на платформу с пистолетом и успел выстрелить, но был немедленно задержан. Мотивы его действий не установлены, также неизвестно, были ли жертвы во время инцидента.
Ранее, в ночь на 23 ноября, после драки в одной из гостиниц Киева произошла стрельба, жертвами которой стали мужчины. Двое из них получили ранения и были госпитализированы. В данный момент разыскивается стрелок, один из участников конфликта задержан.
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Александр Климов