У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

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В посольстве Израиля в столице Иордании Аммане прозвучали выстрелы. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, на место происшествия выехали медицинские бригады, а полиция оцепила место.
Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.
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«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», – говорится в публикации.
Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.
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Александр Климов