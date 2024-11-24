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У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

Reuters: полиция после выстрелов оцепила район посольства Израиля в Аммане
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В посольстве Израиля в столице Иордании Аммане прозвучали выстрелы. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, на место происшествия выехали медицинские бригады, а полиция оцепила место.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», – говорится в публикации.



Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.

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