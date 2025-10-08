Достижения.рф

Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве

Фото: iStock/globalmoments

Новорожденного ребенка без признаков жизни обнаружили в одной из квартир многоэтажки, расположенной в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в своем телеграм-канале.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. В связи с находкой они начали доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Причины и обстоятельства трагедии должны установить судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге младенец не выжил во время ночного кормления грудью. Вечером он начал капризничать, и мать взяла его к себе на диван, чтобы успокоить. В процессе женщина уснула, не уложив сына обратно в кроватку.

Лидия Пономарева

