Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве
Новорожденного ребенка без признаков жизни обнаружили в одной из квартир многоэтажки, расположенной в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в своем телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. В связи с находкой они начали доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Причины и обстоятельства трагедии должны установить судмедэксперты.
Ранее сообщалось, что в Петербурге младенец не выжил во время ночного кормления грудью. Вечером он начал капризничать, и мать взяла его к себе на диван, чтобы успокоить. В процессе женщина уснула, не уложив сына обратно в кроватку.
