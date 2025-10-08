Мертвого младенца обнаружили в квартире в Новой Москве

08 октября 2025, 11:41

Фото: iStock/globalmoments

Новорожденного ребенка без признаков жизни обнаружили в одной из квартир многоэтажки, расположенной в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в своем телеграм-канале.