В Сочи завели дело на хозяина едва не разорвавшего двоих детей алабая
Следователи возбудили уголовное дело после нападения домашней собаки на двоих детей в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что хозяину питомца вменили статью 118 УК. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей.
Напомним, все произошло 6 октября, когда десятилетний мальчик и 13-летняя девочка проходили мимо дома в Грибном переулке. Внезапно из открытой калитки выбежал соседский алабай и набросился на них.
В результате один ребенок получил рваные раны затылка и уха, другой — телесное повреждение в области груди. Сейчас школьники находятся в больнице. Вскоре пса усыпили на месте.
