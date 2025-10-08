В Сочи завели дело на хозяина едва не разорвавшего двоих детей алабая

08 октября 2025, 12:38

Фото: iStock/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело после нападения домашней собаки на двоих детей в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.