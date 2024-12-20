Глава Минюста Украины: совершена крупнейшая кибератака на госреестры страны

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Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила о крупнейшей за последнее время кибератаке на госреестры страны. Об этом пишут РИА Новости.
«Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны», — рассказала политик.
По словам Стефанишиной, в первую очередь специалисты займутся восстановлением работы государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимость. Работы продлятся около двух недель. О сроках возобновления работы других реестров она не сообщила.
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