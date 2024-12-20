За «минирование» машины главы комитета по обороне возбуждено уголовное дело

Фото: iStock/???? ??????
После ложной информации о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело. Этим поделились в РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова» — говорится в сообщении.
Информация о минировании поступила во вторник. После проведенных проверок оказалось, что угрозы никакой нет. Заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Как оказалось, о минировании автомобиля узнали в полиции. Туда позвонил неизвестный и сказал, что на машине Картаполова установлена взрывчатка.
Читайте также:
В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на СВО
Родственникам пропавшего в Сочи туриста отдали трехкилограммовый пакет с его костями
Политолог назвал причину убийства генерал-лейтенанта Кириллова
Иван Мусатов