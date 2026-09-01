В Ленобласти спасли тяжело травмированного аиста

01 сентября 2026, 00:47

Пожарные спасли аиста со сломанной лапой в Ленобласти

Фото: iStock/MaboHH

В посёлке Рабитицы Волосовского района Ленинградской области местный житель вечером заметил на высоте аиста со сломанной лапой. Мужчина сразу понял, что птице не справиться с бедой самостоятельно, и обратился за помощью к профессионалам, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».