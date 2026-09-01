В Ленобласти спасли тяжело травмированного аиста
В посёлке Рабитицы Волосовского района Ленинградской области местный житель вечером заметил на высоте аиста со сломанной лапой. Мужчина сразу понял, что птице не справиться с бедой самостоятельно, и обратился за помощью к профессионалам, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
На вызов оперативно отреагировали сотрудники «Леноблпожспаса». Специалисты прибыли на автоцистерне с лестницей и, действуя предельно аккуратно, чтобы не напугать и не усугубить состояние пернатого, бережно сняли аиста с высоты. После этого птицу передали неравнодушному мужчине, который первым заметил её.
Уже утром пострадавшего аиста планируют доставить в Центр реабилитации диких животных «Сирин». Там опытные ветеринары проведут осмотр и окажут ему необходимую медицинскую помощь.
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