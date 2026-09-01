Вертолёт оборвал линию электропередач рядом с химзаводом в Польше
В польском городе Тарнобжег (в 100 км от границы с Украиной) вертолёт оборвал линию электропередач возле химического завода Siarkopol. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Согласно полученным данным, небольшой вертолёт задел провода. После этого машина приземлилась: пилот вышел, осмотрел повреждения, а затем снова поднялся в воздух и улетел.
Службы уже проверили причастность польских силовых структур. По их словам, вертолёты армии и полиции в происшествии не участвовали. Есть основания полагать, что речь идёт о гражданском воздушном судне — предположительно, Robinson. Нахождение такой модели, зарегистрированной за пределами Польши, в районе места происшествия отмечали диспетчерские службы.
Сейчас полиция ведёт поиски пилота и устанавливает все обстоятельства случившегося. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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