Вертолёт оборвал линию электропередач рядом с химзаводом в Польше

01 сентября 2026, 00:59

Фото: iStock/zhengzaishuru

В польском городе Тарнобжег (в 100 км от границы с Украиной) вертолёт оборвал линию электропередач возле химического завода Siarkopol. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.