Полицейский зашёл на чужое пастбище и застрелил четвероногого друга хозяйки
В штате Джорджия произошёл трагический инцидент в ходе розыскных мероприятий по делу о пропавшем ребёнке. Сотрудник полиции без соответствующего разрешения зашёл на территорию пастбища и застрелил осла по кличке Хи‑Хо.
Как сообщает телеканал Fox 5, сначала полицейские пытались отпугнуть животное с помощью электрошокера, но это не помогло. В итоге один из сотрудников выстрелил в осла — рана оказалась смертельной.
Полицейского временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Хозяйка Хи‑Хо планирует подать судебный иск: для защиты своих интересов она уже привлекла адвоката.
Ранее в Ленинградской области местный житель заметил травмированного аиста и вызвал спасателей. Пострадавшую птицу передадут ветеринарам для дальнейшего обследования.
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