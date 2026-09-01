Полицейский зашёл на чужое пастбище и застрелил четвероногого друга хозяйки

01 сентября 2026, 02:43

В США полицейский застрелил домашнего ослика во время поисков ребёнка

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В штате Джорджия произошёл трагический инцидент в ходе розыскных мероприятий по делу о пропавшем ребёнке. Сотрудник полиции без соответствующего разрешения зашёл на территорию пастбища и застрелил осла по кличке Хи‑Хо.