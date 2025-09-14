Глава Минздрава Мурашко спас россиянина с гипертоническим кризом в самолёте

14 сентября 2025, 18:01

Михаил Мурашко и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас россиянина с гипертоническим кризом прямо на борту самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.