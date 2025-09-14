Глава Минздрава Мурашко спас россиянина с гипертоническим кризом в самолёте
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас россиянина с гипертоническим кризом прямо на борту самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 50-летнему пассажиру стало плохо во время рейса Москва – Ханой. На борту самолёта вьетнамской авиакомпании оказался министр, который летел в командировку.
Мурашко оперативно пришёл на помощь. В течение часа он лично стабилизировал состояние мужчины прямо на борту лайнера. В результате глава ведомства проявил высокий профессионализм, что позволило избежать серьёзных осложнений у пострадавшего. Мужчина после лечебных мероприятий и приёма лекарств благополучно долетел до Ханоя.
