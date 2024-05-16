Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо

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Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не имел связей с радикальными политическими группировками, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Об этом сообщила словацкая телерадиокомпания Spravy RTVS.
Шутай-Эшток отметил, что подозреваемый принял решение о действиях из-за недовольства результатами президентских выборов.
Подозреваемый участвовал в антиправительственных мероприятиях, в том числе в апрельской демонстрации в Долна-Крупе во время выездного заседания правительства, сообщил глава МВД.
По его словам, полиция расследует 32 дела, связанные с подозреваемыми, которые выразили поддержку убийству Роберта Фицо в социальных сетях.
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Подозреваемый участвовал в антиправительственных мероприятиях, в том числе в апрельской демонстрации в Долна-Крупе во время выездного заседания правительства, сообщил глава МВД.
По его словам, полиция расследует 32 дела, связанные с подозреваемыми, которые выразили поддержку убийству Роберта Фицо в социальных сетях.
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Артем Кузьмин