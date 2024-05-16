Политолог Самуэли назвал возможную причину покушения на Фицо

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Старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ.
«Это сыграло свою роль. С момента возвращения в должность несколько месяцев назад Фицо навлёк на себя много недовольства», — отметил в беседе с RT Самуэли.Кроме того, в западных СМИ есть мнение, что покушение на жизнь Фицо уже обостряет политические разногласия в Словакии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg, после произошедшего союзники премьера стали обвинять оппозицию и либеральные средства массовой информации в случившемся.
Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам.
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Мелисса Тимофеева