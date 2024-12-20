Глава МВД: в Бурятии ликвидировали нарколабораторию и изъяли партию мефедрона

Фото: mvdmedia.ru
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии большой партии мефедрона, сообщила пресс-служба МВД России на своём сайте.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.
По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона.
Один из подозреваемых откликнулся на объявление о лёгком заработке в Сети. Потом по заданию куратора взял в аренду помещение и установил оборудование, которое он получил через транспортную компанию. Также двое его знакомых помогали с фасовкой и изготовлением.
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По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона.
«В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны», — подчеркнул глава МВД России.
Один из подозреваемых откликнулся на объявление о лёгком заработке в Сети. Потом по заданию куратора взял в аренду помещение и установил оборудование, которое он получил через транспортную компанию. Также двое его знакомых помогали с фасовкой и изготовлением.
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Ольга Енгалычева