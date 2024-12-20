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Глава МВД: в Бурятии ликвидировали нарколабораторию и изъяли партию мефедрона

Фото: mvdmedia.ru

Фото: mvdmedia.ru

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии большой партии мефедрона, сообщила пресс-служба МВД России на своём сайте.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.

По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона.



«В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны», — подчеркнул глава МВД России.

Один из подозреваемых откликнулся на объявление о лёгком заработке в Сети. Потом по заданию куратора взял в аренду помещение и установил оборудование, которое он получил через транспортную компанию. Также двое его знакомых помогали с фасовкой и изготовлением.

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#мвд
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#оборудование
#лаборатория
#рф
#наркотики
#торговля
Педофил-рецидивист задержан в Петербурге
20 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего местного жителя, недавно освободившегося из колонии, где отбывал наказание за сексуальные преступления против детей. Теперь он получит новый срок за ещё один эпизод.
Во время допроса он признался, что в аквапарке «Питерлэнд» приставал к девочке, которой на тот момент было семь лет, передаёт сетевое издание 47news.ru. У полиции есть сведения о демонстрации половых органов и нездоровых прикосновениях к ребёнку. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с ребёнком, не достигшим 14-летнего возраста). Дома у него нашли и изъяли компьютер с детской порнографией.

Интересен способ, которым правоохранители вышли на подозреваемого. Он достаточно нетривиален. Один из оперативников на специализированном форуме познакомился с коллегой из Австралии. Позже тот ему прислал фотографию девочки и взрослого мужчины «из какой-то области имени Ленина». Лица мужчины видно не было, а девочку везде искали, но тщетно. Затем у одного из подозреваемых в педофилии нашли флешку, а на ней — то самое фото. Мужчина рассказал, от кого получил носитель. Теперь ещё один педофил отправится отбывать новый срок.

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#уголовное ук
#компьютер
#фото
#мужчина
#дома
#рф
#педофилия
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Русская Община Новочеркасска защитила жену бойца СВО от агрессивного соседа
20 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

В Новочеркасске произошел инцидент, в котором жена бойца специальной военной операции (СВО) обратилась за помощью к Русской Общине. Женщина, только что перенесшая операцию на ноге, столкнулась с угрозами и физическим насилием со стороны своего соседа, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней, зная, что ее муж находится на передовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Общины».
После того как женщина вызвала полицию, которая не отреагировала на ее вызов, она решила обратиться за помощью в Русскую Общину. Оперативно выехав на место, представители Общины провели беседу с дебоширом и смогли утихомирить его.

Спустя несколько часов на место прибыли сотрудники полиции, потерпевшая написала заявление на своего обидчика. Отмечается, что это не первый случай агрессивного поведения соседа, однако ранее он не распускал руки, что и стало причиной отсутствия официальных заявлений.

Русская Община взяла под защиту семью воина СВО и готова оказать необходимую помощь потерпевшей стороне в дальнейшем.

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#помощь
#женщина
#заявление
#сво
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В Красноярске погиб пенсионер при попытке перебежать пути перед движущимся поездом
В Красноярске 80-летний мужчина переходил ж/д пути перед поездом, он погиб
20 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia

В Красноярске 80-летний пенсионер погиб после того, как пытался перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся поездом.
Как пишет Lenta.ru cо ссылкой на региональный портал Ngs24.ru, инцидент произошёл вечером 19 декабря на станции Бугач.

Сейчас полиция выясняет другие обстоятельства произошедшего. В ведомстве жителям Красноярского края напомнили, что переходить пути перед поездом нельзя, даже если он далеко: человек не сможет определить, как быстро движется поезд.

Ранее глава РЖД Олег Белозёров распорядился наградить сотрудников поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Он отметил профессиональные и грамотные действия работников во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области.

Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.

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#полиция
#поезда
#человек
#инцидент
#происшествия
#станции
#красноярский край
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Поджигатель ростовской мэрии совершил суицид в СИЗО после приговора
20 декабря 2024, 09:23

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Роман Шведов, который в 2022 году поджег здание администрации Зимовниковского района Ростовской области, покончил с собой в СИЗО после вынесения приговора по обвинению в совершении теракта, пишет Shot.
По данным издания, 39-летнего Шведова обнаружили в одиночной камере 18 декабря примерно через пять часов после вынесения приговора. Он получил наказание в виде 16 лет лишения свободы, которое должен был отбывать в колонии строгого режима.

Его защита дважды подавала апелляцию о сокращении тюремного срока, однако получала отказ.

Напомним, в 2022 году Шведов бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. Его признали виновным в совершении теракта.

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#суд
#приговор
#окно
#защита
#наказание
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В Подмосковье задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников
20 декабря 2024, 09:19

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

19-летнего жителя Иркутской области задержали в Пушкинском округе по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 70-летней жительнице Подмосковья позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и министерства финмониторинга, рассказали, что от её имени оформлена генеральная доверенность на гражданина одной из стран ближнего зарубежья, и теперь он имеет доступ к её счетам. А чтобы уберечь деньги, из надо перевести на «безопасный счёт». Пенсионерка послушалась и с помощью онлайн-банкинга перевела мошенникам 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленники позвонили женщине и на следующий день и убедили её продать дом с участком за 7,5 млн рублей, а деньги за сделку обналичить и передать их курьеру. Женщина и в этот раз стала следовать указаниям мошенников, но сотрудникам банка показалось подозрительным снятие такой суммы, и они обратились в полицию.

Дальнейшее проходило под контролем оперативников: они задержали молодого человека, который явился за деньгами. Юноша рассказал, что нашёл работу курьером через один из мессенджеров. По условиям, он должен был забирать по указанным ему адресам наличные, класть их на банковские счета, а себе оставлять определённый процент от суммы.

Сейчас полицейские ищут остальных участников мошенничества, а также проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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Дети и их родители отравились едой в больнице Екатеринбурга

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#пушкино
#мошенничество
#мошенники
#криминал
#деньги
#полиция
#мвд московской области
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Дети и их родители отравились едой в больнице Екатеринбурга
20 декабря 2024, 08:53

Фото: istockphoto/sudok1

В 11-й детской государственной больнице юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители.
Накануне, 19 декабря, дети, находящиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами, передаёт сетевое издание Е1.ru. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо. У них началась сильная рвота и диарея. Им пришлось обращаться за помощью к дежурным медсёстрам. По словам одной из пострадавших, отравились пациенты целого этажа.

В пресс-службе областного министерства здравоохранения подтвердили информацию о происшедшем. По факту отравления пациентов в медицинском учреждении организована проверка. Образцы продуктов из столовой отправлены на экспертизу.

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#проверка
#дети
#родители
#пациенты
#отравление
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Свидетели подтвердили причастность Курбанова к убийству Кириллова
20 декабря 2024, 07:56

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Свидетели и потерпевшие подтвердили причастность гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным издания, Курбанова обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Курбанова задержали по горячим следам по подозрению в совершении теракта, в котором погиб Кириллов. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбанова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — говорится в сообщении.

Утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.

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#обвинение
#происшествия
#дома
#вс рф
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Глава Минюста Украины: совершена крупнейшая кибератака на госреестры страны
20 декабря 2024, 03:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила о крупнейшей за последнее время кибератаке на госреестры страны. Об этом пишут РИА Новости.
«Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны», — рассказала политик.

По словам Стефанишиной, в первую очередь специалисты займутся восстановлением работы государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимость. Работы продлятся около двух недель. О сроках возобновления работы других реестров она не сообщила.

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#украина
#кибербезопасность
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Житель Камчатки получил 14 лет колонии за госизмену в пользу Украины
20 декабря 2024, 03:15

Фото: iStock/OlFedv

Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что осужденный имел вид на жительство на территории Украины и с начала СВО сотрудничал со службой безопасности Украины. Благодаря беспрепятственному въезду в Россию он передавал СБУ сведения о своем родственнике военном.

Также злоумышленник предоставлял информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений проводился на территории Камчатского края. Свою вину осужденный не признает и подал апелляцию. Суд оставил приговор без изменений.

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#суд
#приговор
#фсб
#сво
#сбу
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