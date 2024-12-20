В Красноярске погиб пенсионер при попытке перебежать пути перед движущимся поездом

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia
В Красноярске 80-летний пенсионер погиб после того, как пытался перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся поездом.
Как пишет Lenta.ru cо ссылкой на региональный портал Ngs24.ru, инцидент произошёл вечером 19 декабря на станции Бугач.
Сейчас полиция выясняет другие обстоятельства произошедшего. В ведомстве жителям Красноярского края напомнили, что переходить пути перед поездом нельзя, даже если он далеко: человек не сможет определить, как быстро движется поезд.
Ранее глава РЖД Олег Белозёров распорядился наградить сотрудников поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Он отметил профессиональные и грамотные действия работников во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области.
Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.
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Сейчас полиция выясняет другие обстоятельства произошедшего. В ведомстве жителям Красноярского края напомнили, что переходить пути перед поездом нельзя, даже если он далеко: человек не сможет определить, как быстро движется поезд.
Ранее глава РЖД Олег Белозёров распорядился наградить сотрудников поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Он отметил профессиональные и грамотные действия работников во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области.
Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.
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Анастасия Ларина