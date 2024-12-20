Поджигатель ростовской мэрии совершил суицид в СИЗО после приговора

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Роман Шведов, который в 2022 году поджег здание администрации Зимовниковского района Ростовской области, покончил с собой в СИЗО после вынесения приговора по обвинению в совершении теракта, пишет Shot.
По данным издания, 39-летнего Шведова обнаружили в одиночной камере 18 декабря примерно через пять часов после вынесения приговора. Он получил наказание в виде 16 лет лишения свободы, которое должен был отбывать в колонии строгого режима.
Его защита дважды подавала апелляцию о сокращении тюремного срока, однако получала отказ.
Напомним, в 2022 году Шведов бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. Его признали виновным в совершении теракта.
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Его защита дважды подавала апелляцию о сокращении тюремного срока, однако получала отказ.
Напомним, в 2022 году Шведов бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. Его признали виновным в совершении теракта.
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Элина Позднякова