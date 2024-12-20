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В Подмосковье задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

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19-летнего жителя Иркутской области задержали в Пушкинском округе по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 70-летней жительнице Подмосковья позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и министерства финмониторинга, рассказали, что от её имени оформлена генеральная доверенность на гражданина одной из стран ближнего зарубежья, и теперь он имеет доступ к её счетам. А чтобы уберечь деньги, из надо перевести на «безопасный счёт». Пенсионерка послушалась и с помощью онлайн-банкинга перевела мошенникам 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленники позвонили женщине и на следующий день и убедили её продать дом с участком за 7,5 млн рублей, а деньги за сделку обналичить и передать их курьеру. Женщина и в этот раз стала следовать указаниям мошенников, но сотрудникам банка показалось подозрительным снятие такой суммы, и они обратились в полицию.



Дальнейшее проходило под контролем оперативников: они задержали молодого человека, который явился за деньгами. Юноша рассказал, что нашёл работу курьером через один из мессенджеров. По условиям, он должен был забирать по указанным ему адресам наличные, класть их на банковские счета, а себе оставлять определённый процент от суммы.

Сейчас полицейские ищут остальных участников мошенничества, а также проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#пушкино
#мошенничество
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#полиция
#мвд московской области
Поджигатель ростовской мэрии совершил суицид в СИЗО после приговора
20 декабря 2024, 09:23

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Роман Шведов, который в 2022 году поджег здание администрации Зимовниковского района Ростовской области, покончил с собой в СИЗО после вынесения приговора по обвинению в совершении теракта, пишет Shot.
По данным издания, 39-летнего Шведова обнаружили в одиночной камере 18 декабря примерно через пять часов после вынесения приговора. Он получил наказание в виде 16 лет лишения свободы, которое должен был отбывать в колонии строгого режима.

Его защита дважды подавала апелляцию о сокращении тюремного срока, однако получала отказ.

Напомним, в 2022 году Шведов бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. Его признали виновным в совершении теракта.

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#суд
#приговор
#окно
#защита
#наказание
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Дети и их родители отравились едой в больнице Екатеринбурга
20 декабря 2024, 08:53

Фото: istockphoto/sudok1

В 11-й детской государственной больнице юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители.
Накануне, 19 декабря, дети, находящиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами, передаёт сетевое издание Е1.ru. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо. У них началась сильная рвота и диарея. Им пришлось обращаться за помощью к дежурным медсёстрам. По словам одной из пострадавших, отравились пациенты целого этажа.

В пресс-службе областного министерства здравоохранения подтвердили информацию о происшедшем. По факту отравления пациентов в медицинском учреждении организована проверка. Образцы продуктов из столовой отправлены на экспертизу.

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#проверка
#дети
#родители
#пациенты
#отравление
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Свидетели подтвердили причастность Курбанова к убийству Кириллова
20 декабря 2024, 07:56

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Свидетели и потерпевшие подтвердили причастность гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным издания, Курбанова обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Курбанова задержали по горячим следам по подозрению в совершении теракта, в котором погиб Кириллов. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбанова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — говорится в сообщении.

Утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.

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#обвинение
#происшествия
#дома
#вс рф
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Глава Минюста Украины: совершена крупнейшая кибератака на госреестры страны
20 декабря 2024, 03:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила о крупнейшей за последнее время кибератаке на госреестры страны. Об этом пишут РИА Новости.
«Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны», — рассказала политик.

По словам Стефанишиной, в первую очередь специалисты займутся восстановлением работы государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимость. Работы продлятся около двух недель. О сроках возобновления работы других реестров она не сообщила.

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#кибербезопасность
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Житель Камчатки получил 14 лет колонии за госизмену в пользу Украины
20 декабря 2024, 03:15

Фото: iStock/OlFedv

Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что осужденный имел вид на жительство на территории Украины и с начала СВО сотрудничал со службой безопасности Украины. Благодаря беспрепятственному въезду в Россию он передавал СБУ сведения о своем родственнике военном.

Также злоумышленник предоставлял информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений проводился на территории Камчатского края. Свою вину осужденный не признает и подал апелляцию. Суд оставил приговор без изменений.

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#суд
#приговор
#фсб
#сво
#сбу
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За «минирование» машины главы комитета по обороне возбуждено уголовное дело
20 декабря 2024, 02:41

Фото: iStock/???? ??????

После ложной информации о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело. Этим поделились в РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова» — говорится в сообщении.

Информация о минировании поступила во вторник. После проведенных проверок оказалось, что угрозы никакой нет. Заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Как оказалось, о минировании автомобиля узнали в полиции. Туда позвонил неизвестный и сказал, что на машине Картаполова установлена взрывчатка.

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#уголовное взрывчатка
#госдума
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В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на СВО
20 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на специальную военную операцию. Об этом рассказал telegram-канал Baza.
«В здании на Вилюйском переулке вспыхнул пожар на первом этаже. Далее огонь и дым быстро распространились по зданию и стали причиной смерти пятерых человек», — говорится в сообщении.

По информации канала, возгорание случилось в 20:00 по московскому времени (в 02:00 по местному). Также известно о семи пострадавших. Пожар удалось ликвидировать спустя 3 часа. На данный момент имена погибших и пострадавших неизвестны.

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Родственникам пропавшего в Сочи туриста отдали трехкилограммовый пакет с его костями
19 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ anyaberkut

Родители умершего жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова вместо тела сына получили трёхкилограммовый пакет, сообщило издание «Лента.ру».
Житель Екатеринбурга Александр Кузнецов поехал с родственниками на отдых в Сочи и пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Труп мужчины правоохранители обнаружили лишь в 18 сентября, спустя три месяца поисков. Родителям Александра об этом сказали лишь спустя неделю, 26 сентября.

9 ноября родителям Александра Кузнецова разрешили забрать останки. При этом члены семьи мужчины думали, что получат тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но им передали только пакет весом три килограмма.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров.

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Политолог назвал причину убийства генерал-лейтенанта Кириллова
Политолог Светов: Киев убил главу РХБЗ ВС РФ Кириллова для давления на Москву
19 декабря 2024, 21:43

Фото: iStock/Motortion

Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Украина рассчитывает получить козырь перед началом урегулирования конфликта.
«Это голубая мечта Запада. Последнее время они все твердят, что вот-вот начнутся переговоры России и Украины и на этих переговорах Украина будет действовать с позиции силы, что у нее есть козырь, который она выложит, и на Россию будет оказано давление, от России потребуют того и другого. Это не так. Конечно, горе, когда погибает генерал, очень квалифицированный, много сделавший для своего рода войск. Гибнут офицеры, рядовые, генералы на войне, но это неизбежные потери, и Путин на это ответил», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Светов также обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что Россия будет принимать решения по Украине исходя из собственных интересов, указывая на невозможность обвести страну вокруг пальца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удар по начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

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