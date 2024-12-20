В Подмосковье задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Украина рассчитывает получить козырь перед началом урегулирования конфликта.