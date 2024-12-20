В Подмосковье задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

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19-летнего жителя Иркутской области задержали в Пушкинском округе по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 70-летней жительнице Подмосковья позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и министерства финмониторинга, рассказали, что от её имени оформлена генеральная доверенность на гражданина одной из стран ближнего зарубежья, и теперь он имеет доступ к её счетам. А чтобы уберечь деньги, из надо перевести на «безопасный счёт». Пенсионерка послушалась и с помощью онлайн-банкинга перевела мошенникам 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Злоумышленники позвонили женщине и на следующий день и убедили её продать дом с участком за 7,5 млн рублей, а деньги за сделку обналичить и передать их курьеру. Женщина и в этот раз стала следовать указаниям мошенников, но сотрудникам банка показалось подозрительным снятие такой суммы, и они обратились в полицию.
Дальнейшее проходило под контролем оперативников: они задержали молодого человека, который явился за деньгами. Юноша рассказал, что нашёл работу курьером через один из мессенджеров. По условиям, он должен был забирать по указанным ему адресам наличные, класть их на банковские счета, а себе оставлять определённый процент от суммы.
Сейчас полицейские ищут остальных участников мошенничества, а также проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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