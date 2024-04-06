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Глава Оренбургской области назвал ситуацию с подтоплением в Орске сложной

06 апреля 2024, 15:29
istockphoto/Christian Feldhaar

istockphoto/Christian Feldhaar

Ситуация, сложившаяся в Орске из-за подтопления, остается сложной. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, проект дамбы был изначально рассчитан на другую нагрузку. В настоящее время уровень воды в реке Урал достигает 855 см, и она будет прибывать.

Глава региона обратился к местным жителям и призвал их покинуть дома в зоне подтопления.



Паслер также сообщил, что всем пострадавшим от затопления будет начислена денежная выплата.Во временных пунктах, куда сейчас направлены граждане из затопленных домов, будет все необходимое, также заверил губернатор.

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#губернатор
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#урал
#наводнение
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Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты
Пострадавшие от паводка в Орске получат выплаты в МФЦ или через Госуслуги
06 апреля 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Пострадавшие от весеннего паводка в Орске теперь имеют возможность оформить документы на получение выплат через МФЦ или портал «Госуслуги». Об этом сообщили в правительстве области в соцсети «ВКонтакте».
Правительство области уведомляет, что все, включая тех, кто уже подал заявления, будут получать выплаты в соответствии с новым размером помощи. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг или МФЦ.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить размер выплат для пострадавших от весеннего паводка. Теперь единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, вместо предыдущих 10 тысяч.

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#губернатор
#помощь
#выплаты
#мфц
#правительство
#портал
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В Тихвине сварщик арестован за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»
06 апреля 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Городской суд Тихвина Ленинградской области принял решение о заключении под стражу сварщика местного завода. Он стал фигурантом уголовного дела после комментария, оставленного под постом о нападении на «Крокус Сити Холл».
В ходе планового мониторинга социальных сетей местные правоохранители обнаружили под постом о трагедии в Красногорске циничный комментарий одного из пользователей, сообщает «Фонтанка.ру». Полицейские быстро вычислили автора подписи. Им оказался 27-летний сварщик местного завода.

Мужчину задержали. Он признался в содеянном и принёс извинения. По его словам, он не хотел никого оскорбить, а только пытался снизить эмоциональный градус других комментариев, на его взгляд, излишний. Тем не менее, неосмотрительное высказывание может грозить мужчине реальным сроком по статье за оправдание терроризма.

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#уголовное дело
#суд
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В парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного
06 апреля 2024, 14:05

Фото: Фотобанк Московской области

В парке на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного младенца, завернутого в пакет, сообщает столичное Следственное Управление (СУ) России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что следователи и криминалисты уже проводят осмотр места происшествия, выявляют очевидцев и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство начало предварительное расследование и планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#станции
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Ранившего губернатора Мурманской области отправили в СИЗО на два месяца
06 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещен под стражу на два месяца, пишет Telegram-канал «112».
Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия. Обвиняемый признался перед журналистами, что сожалеет о своих действиях. При этом он отрицает наличие голосов в голове, о которых писали ранее, и утверждает, что его поступок был спонтанным.

Вечером 4 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом в живот во время встречи с местными жителями в Апатитах. В последующем Быданов сообщил следователям, что напасть на политика ему приказали голоса в голове.

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#ск
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В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
06 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Приднестровье начато уголовное расследование по факту диверсии после атаки беспилотного аппарата на военную часть в Рыбницком районе.
Эксперты провели осмотр места событий, где были обнаружены осколки металла и пластиковые детали разрушившегося беспилотника, заявили в следственном комитете республики.

«Уголовное дело было открыто по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 277 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики ("Диверсия")», — заявили в ведомстве.
Проводится экспертиза взрывчатых веществ, а также устанавливаются лица, причастные к происшествию.

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#диверсия
#приднестровье
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Прокуратура назвала причину прорыва дамбы в Орске
Прокуратура: Прорыв дамбы в Орске произошёл из-за плохого технического состояния
06 апреля 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошёл из-за того, что своевременно не были приняты меры по поддержанию её надлежащего технического состояния. К таким выводам пришли сотрудники региональной прокуратуры, занимающиеся проверкой инцидента.
Представители надзорного ведомства обратились в следственные органы возбудить дело о халатности и нарушении требований безопасности при проведении строительных работ, сообщает «КП». Ранее стало известно, что органы Ростехнадзора выявили серьёзные нарушения при содержании и эксплуатации объекта.

Строительство дамбы в Орске было завершено в 2014 году. Стоимость проекта составила 900 миллионов рублей. В результате прорыва дамбы более десяти тысяч человек и четыре тысячи домов в Орске попали в зону затопления.

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#строительство
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#прокуратура
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Токаев высказался о масштабе паводков в Казахстане
Президент Токаев: паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет
06 апреля 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Президента РФ

Казахстан столкнулся с самыми крупными наводнениями за последние 80 лет. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, пишет Tengrinews.kz.
Казахстанский лидер отметил, что ситуация в республике остается серьезной, однако он призвал пострадавших граждан сохранять оптимизм. Токаев отметил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был объявлен в 10 регионах.

«Я хочу заверить вас: ни один из вас не будет оставлен без внимания со стороны государства. Всем вам будет предоставлена необходимая финансовая и иная поддержка. Все ваши материальные потери будут возмещены», — подчеркнул Токаев.
Он также отметил важность того, чтобы жители Казахстана извлекли уроки из масштабных наводнений, принимая во внимание недостатки в мерах предупреждения природных катастроф, дефицит специалистов в области водного хозяйства и небрежное отношение к окружающей среде.

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Дамба в Орске разрушилась полностью
06 апреля 2024, 10:36

Фото: iStock/DmyTo

Насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
Вода вышла на автодорогу, чтобы снизить уровень затопления в Орске, увеличен объем сброса воды.

«Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — сообщили собеседники агентства.
Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли сообщения о полном разрушении дамбы, отметив, что прорыв произошел на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.

Прежде стало известно минимум о двух погибших в результате затопления. На месте продолжают работать экстренные службы.

В результате прорыва дамбы, более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попали в зону затопления в оренбургском Орске. Из Старого города людей массово эвакуировали. В регионе создано шесть пунктов временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.

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#мчс
#тела
#оренбургская область
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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
В Старом городе Орска нашли тела двух человек, их смерть не связана с утоплением
06 апреля 2024, 10:15

Фото: МЧС России

Во время патрулирования территории в Орска были найдены тела двух человек. По данным правительства Оренбургской области, предварительно их смерть не была вызвана утоплением, передает РИА Новости.
«В ходе патрулирования участка, подверженного возможному затоплению в Старом городе Орска, обнаружены два тела. Причины и точное время смерти будут установлены в ходе экспертизы. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением. В обоих случаях не было обнаружено наличие воды ни в домах, ни на прилегающей территории», — сообщили представители правительства региона агентству РИА Новости.
Ранее в мэрии Орска сообщили о прорыве дамбы, которая предохраняла город от реки Урал. Началась широкомасштабная эвакуация жителей из Старого города.

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