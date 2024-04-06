Глава Оренбургской области назвал ситуацию с подтоплением в Орске сложной

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Ситуация, сложившаяся в Орске из-за подтопления, остается сложной. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, проект дамбы был изначально рассчитан на другую нагрузку. В настоящее время уровень воды в реке Урал достигает 855 см, и она будет прибывать.
Глава региона обратился к местным жителям и призвал их покинуть дома в зоне подтопления.
Паслер также сообщил, что всем пострадавшим от затопления будет начислена денежная выплата.Во временных пунктах, куда сейчас направлены граждане из затопленных домов, будет все необходимое, также заверил губернатор.
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Глава региона обратился к местным жителям и призвал их покинуть дома в зоне подтопления.
Паслер также сообщил, что всем пострадавшим от затопления будет начислена денежная выплата.Во временных пунктах, куда сейчас направлены граждане из затопленных домов, будет все необходимое, также заверил губернатор.
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Анастасия Хохлова