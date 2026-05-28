Глава предприятия в Подмосковье убил вилами собаку соседа и разбил ему голову

MSK1.RU: Глава завода в Пирогово убил собаку активиста и разбил ему голову

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

В подмосковной деревне Пирогово местный бизнесмен напал на активиста и его собаку. Инцидент произошел возле дома администратора Telegram-канала «Наше Пирогово», сообщает MSK1.RU со ссылкой на пострадавшего Александра Половинкина.





По словам мужчины, директор завода, закончив дела на своем участке, взял вилы и перешел на соседнюю территорию. Там он на глазах у хозяина забил насмерть немецкую овчарку, охранявшую двор. После этого злоумышленник набросился на самого Половинкина — бил его кирпичом по голове до потери сознания.



Очнувшись, активист почувствовал сильную слабость и боль во всем теле. Окровавленное животное доставили в клинику, ввели в искусственную кому, но спасти не смогли.



Половинкин связывает нападение с личной неприязнью. Ранее он занимался благоустройством пожарного проезда, а глава предприятия нанял рабочих и разрушил сделанное. Пострадавший написал заявление в полицию и добивается справедливости.



