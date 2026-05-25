Под Тулой гость забил поленом хозяйку дома и напал на двух детей и женщину
В посёлке Ханино Суворовского района Тульской области 34-летний мужчина забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома поленом и нанёс травмы двум девочкам и женщине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Установлено, что накануне вечером к семье приехали дальние родственники. Они попросились переночевать, сославшись на поломку машины. Во время застолья между людьми возник конфликт.
Гость взял полено у печи и насмерть забил хозяйку дома. Затем мужчина напал на её сестру и двух несовершеннолетних детей. Медики госпитализировали пострадавших в тяжёлом состоянии. Одну девочку отправили на лечение в Москву, другая находится в детской реанимации Тулы.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Полиция задержала подозреваемого. Сожительницу мужчины в настоящий момент проверяют в качестве свидетеля.
