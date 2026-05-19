Подросток забил насмерть прохожего и уехал в колонию
В Нижнем Новгороде вынесли приговор 15-летнему подростку, который в июле 2025 года на улице Советской Армии вместе с малолетней знакомой до смерти избил мужчину. Поводом для нападения стал отказ потерпевшего дать им сигареты и мобильный телефон.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, подростки длительное время наносили жертве многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Суд признал несовершеннолетнего виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Ему назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Ранее учитель избил полуголых детей трубой за ошибки на уроке. Все произошло 15 мая.
