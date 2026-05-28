Россиянин приехал помочь матери с огородом и забил ее чайником

Жителя Новгородской области арестовали по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.



По версии следствия, все произошло в деревне Пинаевы Горки. Мужчина приехал к матери, чтобы помочь ей по хозяйству. В течение дня он работал на огороде и пил алкоголь, а ближе к вечеру обнаружил женщину в нетрезвом состоянии. Между ними вспыхнула ссора, во время которой новгородец вооружился чайником и забил мать до смерти.

Фигуранта взяли под стражу. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Якутии приговорили к 18 годам колонии особого режима за убийство бывшей девушки и ее нового парня. В январскую ночь пьяный мужчина проник через открытую форточку в квартиру к бывшей сожительнице. Застав ее вместе с другим мужчиной, он нанес им не менее 50 ударов ножом.

Лидия Пономарева

