Глава российского города Балтийск Мельников арестован за взятку

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Глава города Балтийска Калининградской области Сергей Мельников взят под стражу. Его задержали сразу после прилёта в самый западный российский регион в аэропорту Храброво.
Его подозревают в получении взятки, информирует телеграм-канал прокуратуры Янтарного края. Ходатайство об избрании меря пресечения для 58-летнего Мельникова поддержал представитель областного надзорного ведомства. Задержанный останется под стражей как минимум до седьмого апреля 2025 года.
Задержание Мельникова и его заместителя Максима Коваленко произошло седьмого февраля. Как полагают следователи, в январе 2025 года заместитель передал главе городской администрации деньги в качестве «гонорара» за покровительство и попустительство по службе. Речь идет о сумме не менее 575 тысяч рублей.
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