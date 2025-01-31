У главы РАЭК Сергея Гребенникова нашли наркотики: подробности дела, арест и конфликты с налоговой

Сергей Гребенников (Фото: соцсети)
Тверской районный суд Москвы постановил заключить под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и организатора Премии Рунета Сергея Гребенникова. Подробности – в материале «Радио 1».
Арест Сергея Гребенникова
Портал Roem сообщает, что Гребенников является фигурантом уголовного дела по части «б» статьи 228.1 УК РФ, касающейся незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков. Журналисты утверждают, что у него былы обнаружены запрещенные вещества.
Сегодня утром в своем телеграм-канале Гребенников опубликовал два поста. В первом он напомнил о статье прошлого года, касающейся неуплаты налогов руководством РАЭК, и отметил, что «ситуация сейчас гораздо серьезнее». Во втором посте Гребенников подчеркнул, что «любую новость можно подать в выгодном свете», и вспомнил о журналисте Иване Голунове, которому в 2019 году подбросили наркотики с целью сфабриковать уголовное дело.
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Проблемы с налоговой
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба требовала банкротства «Рунет медиа холдинг» из-за задолженности в размере 2 миллионов рублей. Эта организация была основана Сергеем Гребенниковым и его давним знакомым, главой автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко.
Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко: чем известны
Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко стали известны благодаря своей деятельности в 2000-х годах в РОЦИТ (Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий»), первой общественной организации, занимающейся развитием Рунета. РОЦИТ организовывал такие мероприятия, как Российский интернет-форум (РИФ), Российская неделя интернета (RIW), а также «Премию Рунета» и другие.
В 2010 году Сергей Плуготаренко возглавил новую организацию — РАЭК, куда также перешел работать Сергей Гребенников. Постепенно функции по организации отраслевых мероприятий стали передаваться от РОЦИТ к РАЭК. Координационный центр национального домена интернета, отвечающий за доменные зоны .Ru и .РФ, перенаправил финансирование с РОЦИТ на РАЭК в результате конфликта между тогдашним директором КЦ Андреем Колесниковым и председателем правления РОЦИТ Марком Твердыниным.
В то время РОЦИТ сосредоточился на вопросах безопасности детей в интернете, что привело к снижению его значимости. Тем не менее, РОЦИТ оставался одним из учредителей Координационного центра. В 2014 году Гребенников занял пост руководителя РОЦИТ, и организация вновь начала проявлять активность.
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