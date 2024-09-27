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«НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Об этом информирует РИА Новости.
Среди них — около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.
Сообщается, что Юлия Горзова, которая родилась в 1981 в Киевсеой области, является оператором БПЛА. Роман Пицкив из Ивано-Франковской области, родившийся в 1983 году, также является оператором беспилотников.
Андрей Ткаченко, 1996 года рождения из Киева, служит лейтенантом в 61-й механизированной бригаде ВСУ и ранее был в полку «Азов»*. Среди наемников — Вардан Хаковян (1987, Армения), Давид Шалита (Швеция), Мавлют Ясенкен (1973, Турция) и Ави Шварц (Израиль).
Хакерская группа RaHDit призвала солдатов ВСУ сдаваться. Свое обращение они сопроводили музыкальным треком с радиочастотой «Волги».
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
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*запрещенная в России террористическая организация
Сообщается, что Юлия Горзова, которая родилась в 1981 в Киевсеой области, является оператором БПЛА. Роман Пицкив из Ивано-Франковской области, родившийся в 1983 году, также является оператором беспилотников.
Андрей Ткаченко, 1996 года рождения из Киева, служит лейтенантом в 61-й механизированной бригаде ВСУ и ранее был в полку «Азов»*. Среди наемников — Вардан Хаковян (1987, Армения), Давид Шалита (Швеция), Мавлют Ясенкен (1973, Турция) и Ави Шварц (Израиль).
Хакерская группа RaHDit призвала солдатов ВСУ сдаваться. Свое обращение они сопроводили музыкальным треком с радиочастотой «Волги».
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
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*запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова