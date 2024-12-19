Глава РЖД Белозёров поручил наградить бригаду поезда № 11 Мурманск - Петербург

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Сотрудники поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск - Санкт-Петербург будут представлены к наградам. Соответствующее распоряжение отдал глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.
Он отметил профессиональные и грамотные действия работников поездной бригады во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области. Глава РЖД предложил также отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда. Пассажиры, уже вернувшиеся в Санкт-Петербург в составе, сформированном из уцелевших восьми вагонов, отмечали, что во время и после аварии не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди объединились, помогали друг другу и действовали, как должно.
Напомним, накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой, с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.
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Александр Бойцов