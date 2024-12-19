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Глава РЖД Белозёров поручил наградить бригаду поезда № 11 Мурманск - Петербург

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Сотрудники поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск - Санкт-Петербург будут представлены к наградам. Соответствующее распоряжение отдал глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.


Он отметил профессиональные и грамотные действия работников поездной бригады во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области. Глава РЖД предложил также отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда. Пассажиры, уже вернувшиеся в Санкт-Петербург в составе, сформированном из уцелевших восьми вагонов, отмечали, что во время и после аварии не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди объединились, помогали друг другу и действовали, как должно.

Напомним, накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой, с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.

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#петербург
Военный суд в Белгороде вынес приговор экс-чиновнице по делу о подготовке теракта
Военный суд в Белгороде дал 21 год колонии экс-чиновнице Шинкарук*
19 декабря 2024, 19:59

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд вынес приговор экс-сотруднице администрации губернатора Белгородской области Виктории Шинкарук* за подготовку терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает РИА Новости.
По совокупности преступлений суд назначил экс-чиновнице 21 год лишения свободы с выплатой штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что экс-чиновница и её подельник слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти уголовным статьям: участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанда организованной группой стратегически важных товаров и ресурсов, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

Холодкову* вынесли тот же приговор. Он проведёт первые пять лет срока в тюрьме, а оставшиеся 16 – в колонии строгого режима.

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#терроризм
#приговор
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В Челябинской области из-за снегопада автобус с 25 детьми съехал в кювет
19 декабря 2024, 19:23

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В Челябинской области автобус, который перевозил 25 несовершеннолетних, из-за снегопада съехал в кювет на автодороге. Трое детей пострадали, передали ТАСС в Госавтоинспекции по региону.
«19 декабря около 18:10 (16:10 по мск) на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в условиях снегопада, по предварительным данным, водитель, управляя автобусом Higer, осуществляя организованную перевозку из Миасса в Снежинск 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что погибших в ДТП нет.

Подчёркивалось, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В региональном главке МЧС России добавили, что пострадавшие — дети, их состояние охарактеризовали как удовлетворительное. Других несовершеннолетних отвезли к месту назначения в Снежинск на резервном автобусе. Всего в транспортном средстве был 31 человек.



Прокурор города Кыштыма Алексей Ковалев лично выехал на место инцидента для координации деятельности работников оперативных служб. Потерпевших в аварии школьников доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья, передала пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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#челябинск
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«Ну сейчас-то окна закрыты!»: дети живут в опасности из-за матери-алкоголички, почему не реагируют органы опеки
19 декабря 2024, 19:12

Фото: istockphoto / RomoloTavani

В Самаре соседи обеспокоены состоянием детей, которые проживают в неблагополучной семье. На протяжении нескольких месяцев они пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме. Местные жители сообщают, что несколько раз видели маленьких детей в открытом окне на пятом этаже. Кроме того, часто слышны их крики, а 13-летняя сестра вызывает у знакомых матери.
В отсутствие отца, который на данный момент участвует в специальной военной операции, в доме регулярно проходят шумные вечеринки. Подробности ситуации расскажет «Радио 1».

Детей воспитывает подросток


Соседи сообщают, что многодетная мать злоупотребляет запрещёнными веществами и оставляет своих детей без присмотра на долгое время.

Старшему сыну 16 лет и после окончания 9-го класса он решил не продолжать не учёбу. Его 13-летняя сестра ходит в школу, но на её плечах лежит основная забота о младших братьях и сестрах. К тому же к девочке нередко пристают знакомые её матери.

Младшие дети не ходят ни в какие учебные заведения и часто остаются дома одни. Соседи несколько раз записывали их плач на диктофон и вызывали полицию. Они не понимают, почему органы опеки не реагируют на их многочисленные обращения и не принимают необходимых мер.

Жалобы соседей


В начале октября группа волонтеров посетила дом многодетной семьи для проверки информации, полученной от соседей. Согласно их заявлению, дети, проживающие в этом доме, недавно открывали окна и выбрасывали вещи с подоконников.

«Дверь нам открыла женщина, которая явно приходила в себя после ночной гулянки. Дома полнейшая антисанитария, младшие дети бегали абсолютно раздетыми и были голодными», — рассказали волонтёры.

Дети спят на полу


Плохое состояние жилищных условий женщина объяснила тем, что её муж сейчас на СВО, поэтому закончить ремонт в квартире пока нет возможности. Именно поэтому, по словам многодетной матери, у её детей нет кроватей, и они спят на матрасе на полу.

Кроме того, она отказалась проходить тест на наркотики.

Соседи также сообщили, что муж женщины ранее употреблял наркотики, и у них есть видеозапись, на которой зафиксировано его неадекватное поведение. Жители дома направили коллективную жалобу в органы опеки с требованием забрать детей из семьи, заявляя, что власти осведомлены о ситуации, но не предпринимают никаких мер.

Через месяц после подачи обращения поступило еще одно жалобное заявление, но официальных ответов так и не было. Ситуация в семье практически не изменилась, кроме того, что за это время домой вернулся отец семейства, который продолжил вести не очень здоровый образ жизни.

Соседи, которые тщательно наблюдали за ситуацией в семье и документировали все события, сообщили, что сотрудники органов опеки наконец-то посетили жилье. Родителям было предоставлено две недели для исправления выявленных недостатков. Мать обязали пройти медицинское освидетельствование, так как она снова отказалась от прохождения теста на наркотики.

Фото: istockphoto / Halfpoint


Чуть не выпал из окна


Однако в доме всё ещё сохранялась угроза для детей. Недавно, пока мать, вероятно, спала, один из детей снова открыл окно и залез на подоконник. Свидетели опасной ситуации кричали снизу мальчику, чтобы он вернулся в комнату, а соседи начали стучать в дверь, чтобы разбудить хозяйку квартиры.

В это время её муж находился под воздействием наркотических веществ и в целом не осознавал опасности ситуации.

Жители дома возмутились словами органов опеки.

«Ну сейчас-то окна закрыты!», — сказали они.

Реакция органов опеки


Дети продолжают находиться в семье, где взрослые не уделяют им должного внимания. Согласно заявлению контролирующих органов, родители планируют продолжить ремонтные работы и ожидают доставки дверей и окон.

«Я живу рядом с данными личностями, у меня так же есть дети, и очень долгое время мы с соседями пытались их вразумить. Сейчас ситуация совсем страшная, детей не раз снимали с окон, дети плачут от страха того, что рядом нет мамы, что папа, как непонятное существо, орет ночами так, что просыпаются все соседи. Соответсвующие органы просто игнорируют», — написала комментарий в интернете соседка семьи.

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#жалобы
#соседи
#волонтеры
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В Петербург прибыл поезд № 11, сошедший с рельсов в Мурманской области
Пассажиры сошедшего с рельсов в Мурманской области поезда прибыли в Петербург
19 декабря 2024, 18:51

Фото: istockphoto/fortton

В Санкт-Петербург на Ладожский вокзал прибыл поезд № 11, сошедший с рельсов накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области. Состав сформировали из восьми уцелевших вагонов.
Пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург накануне столкнулся с товарным составом, напоминает сетевое издание 78.ru. С рельсов сошли три пассажирских вагона и восемь грузовых. В результате пострадали более 30 человек, два пассажира погибли.

На обратном пути пассажиров сопровождали медицинские работники. По прибытии на вокзал в Петербурге их встретили сотрудники медицинских бригад, психологи, волонтёры из добровольцев и правоохранители.

Многие из пассажиров из-за пережитого шока и стресса до сих пор не могут адекватно оценить своё состояние и что-то рассказать о случившемся. Тем не менее, они отмечают, что не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди при чрезвычайной ситуации оперативно объединились и делали то, что нужно и должно.

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#поезд
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#волонтеры
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Трёхлетняя девочка с собакой 12 дней выживала в Тайге: удивительная история Карины Чикитовой, как она живет сейчас
19 декабря 2024, 18:09

Карина Чикитова (фото: ГУ МЧС по Республике Саха)

В 2014 году мир узнал о невероятной истории маленькой Карины Чикитовой из Якутии, которая в свои 3 года на протяжении 12 дней выживала в горящей тайге среди диких животных. Малышке удалось спастись лишь ​благодаря щенку по имени Малыш, который в ​сложной ситуации ​оказался рядом.
Как сегодня живёт Карина Чикитова и её собака, расскажет «Радио 1».

Недавно Карина побывала на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Вместе с мамой Талиной и прабабушкой Тамарой Ивановной она прилетела из Якутии.

Стало известно, что «дитя Тайги» долго отказывалась от участия в съемках. По своей натуре она довольно скромная девушка, поэтому не хотела, чтобы её узнавали.

Интересно, что в Якутске в честь её установлен памятник. У местного аэропорта изображена маленькая Карина, а у её ног стоит Малыш — её верный спутник.

Побежала за бабочкой


Карина не помнит подробностей случившегося.

Карина Чикитова исчезла 29 июля 2014 года, когда ей было всего три года и семь месяцев. Незадолго до этого она с мамой Талиной приехала в село Олом, где проживала её прабабушка Тамара. Это отдалённое поселение, в котором нет ни связи, ни дорог.

«В тот день я ушла на покос. Дочка была с прабабушкой. Играла на улице с соседским щенком по кличке Кырачаан («Малыш»)», — рассказала Талина.

По словам прабабушки Тамары, Карина знала, что выходить за пределы двора строго запрещено. Особенно с учётом того, что у соседей был агрессивный бык, от которого даже ей самой пришлось однажды спасаться прямо на глазах у правнучки.

Но получилось так, что не парнокопытное животное стало главной угрозой для маленькой девочки. Играя с щенком, она так увлеклась, что не заметила, как последовала за ним в лес. В тот день они с Малышом гонялись за бабочками. В процессе игры малышка даже не заметила, как оказалась в совершенно незнакомом для неё месте.

Якутия известна своей суровой природой. В тот день температура не превышала 20 градусов, а ночью могла даже наступить легкая заморозка.

Талина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Пожары в лесах Якутии


Тем летом в Якутии бушевали лесные пожары, и на борьбу с огнём были брошены все силы.

«За Кариной прибыл отец, хотел забрать в деревню к своей маме. Мы это знали. Но его срочно вызвали на пожар. Дочку он не увез, уехал на службу. А мы-то думали, она с ним!», — вспоминает мама девочки.

Из-за отсутствия связи не было возможности связаться друг с другом.

О пропаже Карины стало известно очень поздно — девочка уже как 4 дня находится в тайге. Вскоре выяснилось, что пропал и щенок соседей, Кырачаан.

Что делать — непонятно. Основная часть спасателей была задействована в борьбе с лесными пожарами, людей не хватало. В то же время в лесу оставалась беззащитная девочка, которую необходимо было срочно спасать. В условиях пожара дикие животные были вынуждены покидать свои места обитания. Встреча с хищником могла стать для ребёнка смертельной.

Руководитель службы спасения Николай Находкин быстро принял решение: он снял спасателей с других заданий и отдал приказ — немедленно найти девочку. Вскоре место вылетел вертолет с беспилотниками, тепловизорами и служебной собакой.

Голодная в лесу


Поиск с воздуха не дал результатов: ребёнка не было видно из-за густой листвы и травы размером с человеческий рост — такие они, якутские «джунгли». Задачу осложнял приближавшийся пожар — дым от огня затруднял обзор и наполнял воздух запахом гари.

Несмотря на все усилия, найти Карину с воздуха не удалось. Зато заметили медведя. Как позже выяснилось, одну из ночей девочка провела в берлоге — к счастью, она была пустой. Но в другой раз Карина лично столкнулась с медведицей и её детёнышем. Удивительно, но хищница почему-то не напала на девочку, а просто прошла мимо.

Тем не менее Карина и её верный спутник сталкивались с новыми трудностями. Важно отметить, что дети в Якутии с малых лет привыкают к жизни на природе, осваивая её законы. Девочка не сидела без дела и не плакала. Вместо этого она проявила удивительную стойкость и решимость, пытаясь найти путь домой.

2014 год оказался не слишком щедрым на урожай, но малышка, несмотря на трудности, продолжала искать ягоды в траве. И хотя еды было мало, маленькая Карина продолжала бороться за свою жизнь.

Друг с большим сердцем


Помимо голода, Карину терзал ещё и невыносимый холод. Ближе к вечеру она старалась найти место для ночлега, рвала траву и делала из неё «гнездо».

Бывало и такое, что утром, выбираясь из своего укрытия, она обнаруживала, что её волосы примерзли к земле. Её верным другом и спасителем был щенок Кырачаан, или «Малыш». Обычная дворняжка, но с большим сердцем. Он всё время был рядом, не отходил от девочки. Карина говорила с ним днём, а по ночам, зарываясь в его тёплую шерсть, она ощущала хоть какое-то спокойствие и тепло.

Опасности на каждом шагу


Едва они избежали огонь, как на них обрушилась страшная гроза. Карину накрыл холодный ливень и крупный град. Но и в этот раз Малыш выручил: он нашёл пещеру в высокой скале, в которой они укрылись. Позже оказалось, что это спасло их жизни — если бы пещера была расположена ниже, её затопило бы в результате сильного ливня.

На девятый день в лесу Карина едва не погибла. Внезапно её начало засасывать в болото. Девочка еле выбралась, но потеряла сапоги и куртку. В итоге осталась лишь в майке и колготках. Но самое тяжёлое испытание пришло позже — её верный щенок исчез.

Карина кричала, но Малыш не откликался. Щенок вышел из тайги один, худой и слабый.

«Если до этого мы рассчитывали: пока с девочкой собака, шансы есть, они поддержат друг друга. Но теперь...», — признавались спасатели.

Нашли след в лесу


Вопрос о том, почему Кырачаан оставил свою хозяйку, так и остался без точного ответа. Возможно, он понял, что Карине стало совсем плохо, и отправился искать помощь. Кинологи пытались использовать собаку, чтобы она привела к девочке, но, как объясняют специалисты, служебные псы не работают таким образом.

Надежд найти Карину живой практически не оставалось. Без еды и воды, в условиях суровой тайги девочка оставалась наедине с природой уже десять суток. Тем не менее, спасатели продолжали искать. И вдруг на сырой земле они нашли маленький след детской ножки — совсем свежий. Это означало, что девочка была жива и могла двигаться.

Выжила в тайге


Через 12 дней поисков в глухой тайге произошло настоящее чудо. Третий раз обследуя сенокосные угодья спасатели образовали цепочку и начали звать девочку по имени.

«Внезапно ко мне из густой травы потянулись тоненькие ручки», — вспоминает спасатель Артем Борисов.
Нашлась живая. Позже выяснилось, что в роду Карины была сильная шаманка. Однажды она тоже пропала в тайге. Спасатели искали её долго, но девочка вернулась домой самостоятельно.

Карина Чикитова (фото: ГУ МЧС по Республике Саха)

Сила предков


Вдруг Карина унаследовала силу предков? Что-то же подсказало ей, как выжить в чащобе, как уйти от пожаров. А еще через два года послало якутской «Золушке» фею-крестную. Ей оказалась Альбина Черепанова, зампредседателя союза женских организаций в Якутии.

С семьей Карины она познакомилась случайно, в 2016 году. Сначала она отправила малышку на лечение, а потом помогла поступить в якутскую балетную школу.

В 2022 году девочка уже оказалась на сцене Большого театра на балете Джорджа Баланчина «Драгоценности», а позже побывала на репетиции настоящих звёзд.

Хочет стать врачом


Когда Карина впервые рассказала о своих мечтах, она не скрывала, что хочет стать балериной, путешествовать по миру и открыть свою балетную школу. Но не в Якутске, а в родном Олёкминске, чтобы дать возможность заниматься балетом всем детям.

«Но однажды мы с Кариной побывали в медицинском училище. Она посмотрела на врачей и, видимо, прониклась», — рассказала Черепанова.

В итоге девушка захотела быть врачом и лечить детей.

Сегодня Карина живёт в поселке Арылах и у неё большая семья: мама, прабабушка, младший брат и сестренка.

Гулять по лесу она не перестала, да и диких зверей не боится. А портрет Малыша хранит на полке.

Карина Чикитова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Где Малыш


С тех пор Карина больше не видела своего верного друга и спасителя. Переехав в Олёкминск, Чикитовы не смогли взять щенка с собой — он был соседский. А приезжать к нему в гости очень далеко.

«Собака была в Оломе. Она охотничья, ходила на зверя. Сейчас ее уже нет. Увы, такие собаки долго не живут», — сообщили «КП»

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#лесные законы
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Суд признал виновным студента воронежского университета в госизмене и диверсиях
Суд приговорил студента Максимова к 16 годам за госизмену и диверсии
19 декабря 2024, 18:04

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Второй Западный окружной военный приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену, диверсии, совершённые по заказу Киева, и участие в деятельности террористической организации.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России, в ноябре 2023 года Максимов связался с представителем объединения «Легион "Свобода России"»*, заполнил анкету, чтобы вступить в его ряды. Террористы пообещали студенту помочь перебраться на Украину после того, как он выполнит задания легиона.

По их указанию Максимов нашёл склад волонтёрской организации, которая оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО). В Советском районе Воронёжа в январе он расклеил листовки от имени администрации города с ложной информацией о бомбовых ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Тогда же Максимову поручили поджечь шкаф магистральной связи на железной дороге, чтобы остановить движение поездов с военной техникой.

Первые четыре года преступник проведёт в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

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#террористы
#операции
#украина
#суд
#тюрьма
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Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова потребовал в суде переводчика
19 декабря 2024, 17:38

Фото: iStock/ gesrey

Обвиняемый в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова объявил о плохом знании русского языка и потребовал для себя переводчика, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Выходец из Узбекистана Ахмад Курбанов запросил переводчика для участия в заседании по избранию ему меры пресечения, передали ТАСС в правоохранительных органах.

«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — обратил внимания собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления.

Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. 19 декабря он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.

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#меры
#вс рф
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Ущерб из-за жёсткой посадки Smartavia в Сочи составил более 600 млн рублей
19 декабря 2024, 17:37

Фото: iStock/ rebius

Завершилось расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна, которого обвиняли по делу о жёсткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей, сообщилась в Teлеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В августе текущего года самолет Smartavia, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил жёсткую посадку в аэропорту назначения, в результате чего его хвостовая часть коснулась взлетно-посадочной полосы. На борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа. Воздушное судно было отстранено от полётов. Пилота, который допустил касание хвостовой частью самолета ВПП при посадке, был уволен авиакомпанией. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

«Днем 18 августа обвиняемый, управляя воздушным судном по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Сочи, при снижении перед посадкой в аэропорту не произвел необходимые действия, что привело к посадке с вертикальной перегрузкой и касанием хвостовой части фюзеляжа самолета взлетно-посадочной полосы. Сумма ущерба составила более 600 млн рублей», — отмечалось в сообщении.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест. Расследование завершилось, а дело направили в суд.

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Перерезал горло, изнасиловал и поджёг: убийцу полицейского и его жены ищут по всей России
19 декабря 2024, 16:32

Фото: istock / Daniel Tadevosyan

В Краснодарском крае после праздничного вечера в караоке-баре полицейский и его жена пригласили домой нового знакомого. Однако их гостеприимство обернулось смертью. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Опасное знакомство

Отец погибшего полицейского рассказал, что в ночь на 16 декабря супруги отправились в караоке-бар, где и встретили Фошенко. Мужчина отмечал в заведении день рождения. После закрытия бара семейная пара пригласила нового знакомого к себе домой, чтобы продолжить отдыхать.

Фото: istock / MaximFesenko

Детальное развитие событий остаётся неизвестным. В сети появилось видео, снятое погибшей до гибели, которое она успела отправить своей подруге. На записи девушка рассказывает, что в их доме находится незнакомый мужчина, приехавший вместе с ними из ночного клуба. Также на видео зафиксирован конфликт между полицейским и подозреваемым.

«Понятное дело, рано или поздно мы его выгоним. Но пока пускай», — говорит девушка.
16 декабря в 10:00 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании. На ликвидацию огня, который охватил площадь в четыре квадратных метра, потребовалось около десяти минут. Тела 23-летнего сержанта полиции Андрея Дорошенко и его 19-летней жены Яны обнаружили в сгоревшей квартире.

Гость перерезал горло хозяину квартиры, на теле девушки также были обнаружены ножевые ранения. Перед смертью Яна подверглась изнасилованию. После содеянного мужчина поджег спальню и скрылся с места преступления.

Скрылся на вишневой иномарке

Душегуба пока не нашли — ОМВД России по Белореченскому району сообщило, что Фошенко скрылся на автомобиле Ford Focus тёмно-красного цвета после совершения убийства. Также уточняется, что подозреваемый является уроженцем Воронежской области. У мужчины плотное телосложение, рост 175-180 сантиметров и русые волосы.

Фошенко Дмитрий Владимирович (Фото: пресс-служба МВД)

Telegram-канала «Жесть Воронеж» сообщил, что подозреваемый ранее работал в сфере охраны. Он вырос в воронежском посёлке Кантемировка, а затем переехал в областной центр. По некоторым сведениям, он служил в специальных войсках.

Семейный человек


Из соцсетей Фошенко можно сделать вывод, что он примерный семьянин: состоит в браке и воспитывает ребёнка.

Мужчина также увлекается британской фантастикой. В качестве статуса он указал фразу «Suum Cuique» (в переводе с латыни — «Каждому своё»).

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила маленькую дочь с отрубленной головой в собственной кровати. Что произошло на самом деле и кто мог убить третьклассницу — в материале «Радио 1».

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