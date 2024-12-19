Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП с поездами в Мурманской области

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Состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее были задержаны машинист грузового поезда и его помощник, которых подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет RT.
По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, 14 были госпитализированы.
Накануне, 18 декабря, на станции Княжая произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, с товарным составом. В результате с рельсов сошло 19 вагонов. В пассажирском поезде находилось 326 человек.
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По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, 14 были госпитализированы.
Накануне, 18 декабря, на станции Княжая произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, с товарным составом. В результате с рельсов сошло 19 вагонов. В пассажирском поезде находилось 326 человек.
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Анастасия Ларина