В Петербург прибыл поезд № 11, сошедший с рельсов в Мурманской области

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В Санкт-Петербург на Ладожский вокзал прибыл поезд № 11, сошедший с рельсов накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области. Состав сформировали из восьми уцелевших вагонов.
Пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург накануне столкнулся с товарным составом, напоминает сетевое издание 78.ru. С рельсов сошли три пассажирских вагона и восемь грузовых. В результате пострадали более 30 человек, два пассажира погибли.
На обратном пути пассажиров сопровождали медицинские работники. По прибытии на вокзал в Петербурге их встретили сотрудники медицинских бригад, психологи, волонтёры из добровольцев и правоохранители.
Многие из пассажиров из-за пережитого шока и стресса до сих пор не могут адекватно оценить своё состояние и что-то рассказать о случившемся. Тем не менее, они отмечают, что не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди при чрезвычайной ситуации оперативно объединились и делали то, что нужно и должно.
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На обратном пути пассажиров сопровождали медицинские работники. По прибытии на вокзал в Петербурге их встретили сотрудники медицинских бригад, психологи, волонтёры из добровольцев и правоохранители.
Многие из пассажиров из-за пережитого шока и стресса до сих пор не могут адекватно оценить своё состояние и что-то рассказать о случившемся. Тем не менее, они отмечают, что не только сотрудники экстренных служб, но и обычные люди при чрезвычайной ситуации оперативно объединились и делали то, что нужно и должно.
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Александр Бойцов