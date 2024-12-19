Раскрыта причина столкновения двух поездов в Мурманской области

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По предварительной информации, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — обратил внимание собеседник агентства.
Представитель экстренных служб подчеркнул, что из-за этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое.
До этого задержали машиниста грузового поезда и его помощника, которых подозревали в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, передал RT.
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