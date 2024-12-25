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Глава Северной Осетии опроверг сообщение о взрыве в районе телевышки

Меняйло: информация о взрыве у телевышки во Владикавказе не подтверждается
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло опроверг слухи о взрыве рядом с телевышкой во Владикавказе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошёл взрыв, не подтверждаются. Прошу не распространять фейки. Друзья, сохраняйте спокойствие и не реагируйте на провокации», — сообщил Меняйло.
Он подчеркнул, что всю достоверную информацию он будет сообщать лично в социальных сетях.



Сейчас глава республики находится около торгового центра «Алания Молл», где произошёл взрыв.

Как стало известно, в результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.

По данным МЧС, площадь, охваченная огнём, составила 800 кв. м. На месте происшествия уже работают экстренные службы города.

Предварительная причина взрыва в торговом центре — утечка газа из баллона, который использовали во время установки натяжного потолка в одном из заведений фуд-корта. Само здание не подключено к газоснабжению.

Согласно информации, представленной оперативными службами, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, ещё двое человек пострадали.

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