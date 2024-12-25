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Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП

Фото: iStock/Kileman

Фото: iStock/Kileman

25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар. Подробности о первых минутах после происшествия — в материале «Радио 1».

Причина взрыва


По информации МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия уже работают все экстренные службы города.



Предварительная причина пожара в торговом центре во Владикавказе — утечка газа из баллона, при этом само здание не подключено к газоснабжению. Согласно предварительным данным, в одном из заведений фуд-корта проводились работы по установке натяжного потолка, где находилось несколько газовых баллонов. Взрыв произошел из-за утечки газа из одного из них.

Видео с места взрыва

Реакция главы Северной Осетии


Сразу после взрыва на место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил, что в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств инцидента.


Пострадавшие


Согласно информации от оперативных служб, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, еще двое человек пострадали.

«Пятый канал» сообщает, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств случившегося.

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