Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП

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25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар. Подробности о первых минутах после происшествия — в материале «Радио 1».
Причина взрыва
По информации МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия уже работают все экстренные службы города.
Предварительная причина пожара в торговом центре во Владикавказе — утечка газа из баллона, при этом само здание не подключено к газоснабжению. Согласно предварительным данным, в одном из заведений фуд-корта проводились работы по установке натяжного потолка, где находилось несколько газовых баллонов. Взрыв произошел из-за утечки газа из одного из них.
Видео с места взрыва
Реакция главы Северной Осетии
Сразу после взрыва на место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил, что в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств инцидента.
Пострадавшие
Согласно информации от оперативных служб, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, еще двое человек пострадали.
«Пятый канал» сообщает, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств случившегося.
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