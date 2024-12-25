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Названа предварительная причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Предварительной причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» стал взрыв скопившегося газа

Видео: Telegram-канал МЧС России

Предварительно, газовый баллон в кафе на фудкорте взорвался в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.


Уточняется, что пламя охватило третий этаж и кровлю здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Согласно информации Telegram-канала Mash, обломки от взрыва повредили две машины на парковке.

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