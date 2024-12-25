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Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии

Baza: Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии, передает Telegram-канал Baza.
Согласно предварительной информации, недалеко от Малгобека упал дрон. Отмечается, что на место выехали оперативные службы.

Официального подтверждения произошедшего в настоящее время не поступало.



Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Грозном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.

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