Фото: iStock/Leonid Ikan
Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии, передает Telegram-канал Baza.
Согласно предварительной информации, недалеко от Малгобека упал дрон. Отмечается, что на место выехали оперативные службы.
Официального подтверждения произошедшего в настоящее время не поступало.
Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Грозном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.
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Официального подтверждения произошедшего в настоящее время не поступало.
Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Грозном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.
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Произошел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл»
Екатерина Коршунова